La isla prohibida de Galicia que Google oculta de sus mapas: es un enigma de un kilómetro de longitud, fue utilizada para fines militares y solo se puede visitar una vez al año
Imperceptible desde la costa, esta isla es todo un enigma de la ría de Pontevedra que durante décadas tuvo el acceso restringido para el público en general.
Durante años, su presencia fue más rumor que destino. Desde la costa se intuye una sombra verde suspendida sobre el agua, lo bastante cercana para imaginarla, pero lo bastante distante para no alcanzarla... Ni siquiera los mapas lo mostraban con detalle y estuvo prohibido su paso hasta hace muy poquito tiempo. Actualmente, no es un sitio al que se llegue por casualidad: hay que esperar, planificar y aceptar sus reglas. Solo de esta forma podrás descubrir la isla más misteriosa de España.
Durante décadas estuvo prohibida al público, y ese detalle alimentó un imaginario tejido de leyendas, naufragios, piratería y episodios militares. Esta isla apenas suma 26 hectáreas y se eleva 80 metros. Hablamos de la Isla de Tambo, varada en mitad de la ría como un secreto a medias entre Marín y Combarro, las rías de Pontevedra. Hoy, aunque ya no tiene función castrense, las visitas siguen siendo excepcionales. El desembarco se autoriza en contadas ocasiones, lo que mantiene intacta esa sensación de territorio restringido.
La historia de la isla más sigilosa de Galicia
La historia de la isla se remonta al siglo VII, cuando San Fructuoso fundó aquí un monasterio. Más tarde, vinculada al cenobio de Poio, la isla pasó por manos eclesiásticas hasta la desamortización. La leyenda cuenta que en mareas extremas podía cruzarse a pie hasta Chancelas; otras hablan de una mujer salvada por una burbuja de espuma en plena tormenta. En el siglo XVI, Francis Drake saqueó y arrasó el monasterio. Sobre sus restos se levantó en el XVIII la ermita de San Miguel, aún hoy custodiando memorias marineras.
En 1745, Martín Sarmiento desembarcó fascinado por la botánica insular. Pero el destino de Tambo se convirtió en una parada imprescindible para cuarentenas de marineros y pasajeros que arribaban al puerto de Marín. A finales del XIX la adquirió Montero Ríos, luego en 1943 pasó a manos militares y permaneció como destacamento hasta 2002.
Desde 2022, veinte años más tarde, tras su cesión al municipio de Poio, la isla se abre como espacio natural visitable y aspira a integrarse en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, junto a los archipiélagos de Islas Cíes, Isla de Sálvora, Isla de Ons y Isla de Cortegada.
Cuándo visitar la Isla de Tambo
En este momento, la única forma de que los visitantes puedan acceder a la Isla de Tambo es a través de una de las embarcaciones que llevan a puerto a través de visitas guiadas que incluyen viaje de ida y vuelta a la costa. Puede ser visitada desde verano y el número de viajeros es limitado, para así preservar y proteger el patrimonio natural e histórico de su entorno. Por lo tanto, es importante planificar tu visita con bastante antelación.
