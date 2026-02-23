La isla prohibida de Galicia que Google oculta de sus mapas: es un enigma de un kilómetro de longitud, fue utilizada para fines militares y solo se puede visitar una vez al año

Durante años, su presencia fue más rumor que destino. Desde la costa se intuye una sombra verde suspendida sobre el agua, lo bastante cercana para imaginarla, pero lo bastante distante para no alcanzarla... Ni siquiera los mapas lo mostraban con detalle y estuvo prohibido su paso hasta hace muy poquito tiempo. Actualmente, no es un sitio al que se llegue por casualidad: hay que esperar, planificar y aceptar sus reglas. Solo de esta forma podrás descubrir la isla más misteriosa de España.