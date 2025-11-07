La isla del Mediterráneo perfecta para descubrir este otoño: declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, es conocida por sus pueblos de casas blancas

Viajar al pasado es posible en esta isla, pues esparcidos por toda la isla se encuentran cantidad de monumentos de la Edad del Bronce de cerca de 2.000 años de antigüedad. Bautizada como cultura talayótica, sus vestigios se pueden visitar gratuitamente, ya que los monumentos se encuentran al aire libre. Las casas de piedra calcárea, lugares de enterramiento, y las torres de vigilancia conocidas como talayots ofrecen una mirada a la antigua civilización que habitó la isla. Algunos de los poblados para visitar son Trepucó, Torralba d’en Salord, o Talatí de Dalt.