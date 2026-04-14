La isla con la mayor densidad de yacimientos arqueológicos del mundo está en España: reconocida por la UNESCO, tiene 32 espacios representativos, un enigma de 13 toneladas y su propia “Pompeya”

Cuando alguien habla de las islas españolas, erróneamente se piensa que solo son paisajes, buen clima y playas bonitas. Sí, es cierto que todas cuentan con una belleza impresionante, pero no es lo único que tienen excepcional. Es más, una de ellas tiene un récord mundial y además está reconocida por la UNESCO.

La isla española reconocida por la UNESCO con un récord mundial / Istock / tagstiles

Es la isla con la mayor densidad de yacimientos arqueológicos del mundo, y es que cuenta con una herencia cultural prehistórica tan impresionante que en 2023 fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Aunque a simple vista parece una isla pequeña, Menorca cuenta con un legado histórico enorme.

Adriana Fernández

Miles de años de historia

Se trata de la Menorca Talayótica, una legado prehistórico que refleja la cultura que dejaron las personas que habitaron la isla desde la Edad del Bronce hasta la conquista romana. En su pequeño tamaño, la isla tiene aproximadamente 1.600 monumentos prehistóricos situados mayoritariamente al aire libre.

Su nombre se debe a los talayots, unas torres de piedra de hasta 5 metros de altura que, aparte de utilizarse para vigilar y defender los alrededores, también eran un símbolo de comunidad. Aparte de ellas, el patrimonio histórico de Menorca cuenta con taulas, que eran santuarios donde se realizaban rituales y sacrificios; navetas, que son tumbas colectivas; y necrópolis.

Menorca Talayótica / Istock / imv

Candidatos a Patrimonio Mundial

La herencia cultural de Menorca es tal que de todos sus yacimientos arqueológicos hay 32 candidatos a entrar en la lista de Patrimonio Mundial. Algunos de ellos son el poblado talayótico de

Cornia Nou, Castellàs des Caparrot de Forma, el Monumento Na Comerma de sa Garita o el talayot de Torelló, todos aspirantes gracias a su impresionante monumentalidad y valor histórico.

La mayor densidad de yacimientos arqueológicos del mundo está en esta isla española reconocida por la UNESCO / Istock / IHervas

Un misterio muy interesante

La herencia histórica de la Menorca Talayótica es impresionante, pero no lo es solo por su legado y belleza, sino también por el misterio que trae consigo. Algunas de las piedras utilizadas pesaban incluso más de 13 toneladas, por lo que, ¿cómo es posible que los pueblos de por aquel entonces pudieran mover tanto peso sin ayuda de la maquinaria de la que disponemos hoy en día?

Menorca Talayótica / Istock / David Marfil

Algunos sitios como Torralba d’en Salort, uno de los poblados más grandes que aún se conservan, alimentan este pensamiento. Cuenta con 2 talayots, una taula y varias casas prehistóricas, entre otras cosas, pero nadie sabe cómo lo hicieron los menorquines de la época. Lo más probable es que se ayudaran entre todos, pero aún así es mucho peso, por lo que el misterio de cómo se construyó la Menorca Talayótica parece que va a seguir siendo un enigma.

Muchas veces infravaloramos España y creemos que para visitar determinados lugares tenemos que irnos fuera del país. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. España cuenta con un legado cultural impresionante, por lo que cuando quieras conocer una parte fundamental de la historia del mundo no hace falta que te vayas muy lejos. La “Pompeya” española te está esperando.