Parece un escenario de una película de Berlanga, pero es la isla habitada más pequeña de España: en una Reserva Natural Marina y con un casco antiguo amurallado
A solo 20 minutos en barco de Santa Pola se esconde una ciudadela del siglo XVIII levantada por reyes y rodeada por la primera Reserva Marina que se declaró en España.
Olvídate de las urbanizaciones de ladrillo y los paseos marítimos llenos de chiringuitos idénticos, porque Tabarca es otro mundo. Es un pedrusco llano en mitad del mar donde los baluartes de piedra dan directamente al agua, las casas se aprietan en cuatro calles contadas y la vida va a un ritmo de lo más tranquilo.
La isla apenas mide dos kilómetros de punta a punta y se cruza caminando. En ese trozo de tierra te vas a encontrar un pueblo fortificado que se conserva casi como se diseñó en el siglo XVIII, un faro rodeado de nada y unos fondos marinos de agua transparente que son todo un espectáculo.
De cautivos en el norte de África a colonos en el Levante
Para entender qué hace un pueblo amurallado en mitad del mar hay que mirar al siglo XVIII. La isla, que por entonces servía de refugio a piratas berberiscos, cambió drásticamente cuando Carlos III decidió fortificarla.
Los primeros vecinos no llegaron de la península, sino de otra isla llamada Tabarka, situada junto a la costa de Túnez. Allí vivía una comunidad de origen genovés dedicada a la pesca del coral que terminó presa durante los conflictos bélicos de la época. Tras ser rescatados por la Corona española entre 1768 y 1769, el rey los reubicó en este islote alicantino, rebautizándolo como Nueva Tabarca.
El ingeniero militar Fernando Méndez de Ras diseñó entonces una ciudadela defensiva con murallas, cuarteles, iglesia y casas sencillas. Todo ese trazado neoclásico se conserva intacto y le valió a la isla la declaración de Conjunto Histórico-Artístico en 1964.
Cómo organizar la excursión
Llegar a Tabarca requiere coger un barco en la península. Los trayectos más rápidos y frecuentes salen desde el puerto de Santa Pola (unos 15 o 20 minutos en catamarán o watertaxi), aunque también hay salidas diarias desde Alicante, Guardamar del Segura o Torrevieja. Es una escapada ideal para echar el día entero.
Caminar por la ciudadela y comer su plato estrella
Cuando tu barco desembarca en el pequeño puerto tienes que acceder al casco urbano a través de una de sus tres puertas históricas: la de San Miguel (o de Alicante), la de San Rafael y la de San Gabriel.
Dos calles principales se cruzan en la Plaza Grande y te llevan en un par de minutos ante la iglesia de San Pedro y San Pablo, un templo barroco fortificado. Un poco más allá queda la Casa del Gobernador, antigua sede de la autoridad militar y hoy convertida en hotel. Al salir del recinto amurallado por el lado opuesto, el pueblo se acaba de golpe y el paisaje cambia. Entras en El Campo, un terreno de vegetación baja atravesado por senderos de tierra. Allí se levanta la Torre de San José, una mole piramidal de 1791 que sirvió como calabozo, y al fondo, el faro de 1854, que marca el extremo oriental de la isla.
Recorrer la isla te llevará pocas horas, por lo que tendrás tiempo para comer con calma. La tradición marinera de los descendientes de aquellos pescadores genoveses se mantiene viva en las cocinas de la isla con su plato estrella: el caldero tabarquino. A diferencia de las paellas tradicionales, el caldero se sirve en dos tiempos. Primero te traen a la mesa el pescado de roca (normalmente gallina) servido en una fuente con patatas y una salsa de alioli casero. Después llega el arroz, cocinado en el caldo concentrado de ese mismo pescado.
La primera Reserva Marina de España
En 1986, las aguas que rodean el archipiélago se convirtieron en la primera Reserva Marina declarada en nuestro país, abarcando más de 1.700 hectáreas protegidas.
El secreto del color turquesa y la transparencia de sus aguas está en las praderas de Posidonia oceanica que cubren el fondo. Estas plantas marinas sirven de criadero y refugio para meros, doradas, pulpos y sepias. No te olvides de llevarte unas gafas y un tubo de esnórquel para ver con tus propios ojos la cantidad de vida que hay a solo unos metros de las calas de piedra o de la playa principal.
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