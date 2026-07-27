La isla habitada más pequeña de Europa está en España: fue la primera Reserva Marina del país y sus fondos son un acuario natural
A solo media hora en barco desde Santa Pola, este paraíso se convertirá en uno de tus favoritos este verano, lleno de aventuras, historia y mucho entretenimiento.
La isla Tabarca no solo es un paraíso natural del mediterráneo, también es un lugar lleno de misterios, historias y leyendas. Desde su pasado como un refugio para piratas hasta convertirse en una colonia protegida del reino de España, esta pequeña isla ha sido protagonista de los principales acontecimientos a lo largo de los siglos. Está ubicada a 22 kilómetros de la ciudad de Alicante y muy cercana al famoso puente de Santa Pola, concretamente unos 8 kilómetros en total. En 1986, se convirtió en la Primera Reserva Marina de España, lo que marcó un antes y un después en la conservación de sus costas.
Una de las cosas entre muchas otras que llama la atención es que cuando recorres Tabarca es como realizar un viaje al pasado con sus calles empedradas y antiguas murallas que se utilizan para defender al pueblo de todo enemigo. La mayoría de leyendas urbanas que conocemos actualmente son contadas de generación en generación y todas ellas te dejarán con la boca abierta y con ganas de saber mucho más acerca de esta joya. Desde siempre su ubicación, entre las costas de la península ibérica y las costas del norte de África han sido clave para navegantes, comerciantes y sobre todo piratas.
Tabarca: sus leyendas más intrigantes
Según lo que cuentan las leyendas, antes de que los piratas berberiscos fueran expulsados de Tabarca, habían ocultado un tesoro en algún punto desconocido de la isla. Hoy en día, se dice que este permanece enterrado en una cueva o bajo una de las antiguas construcciones de la isla. Son muchos los que han intentado localizar este tesoro, aunque por ahora no se sabrá si se trata de un mito o una realidad.
Si eres un amante de las historias de miedo, esta leyenda te encantará. Se trata del fantasma del Faro de Tabarca, un espectro que muchos marineros y pescadores locales afirman haber visto a fantasmas paseando cerca del faro, sobre todo en los días más lluviosos y tormentosos. Son muchos los que piensan que estas figuras espectrales se trata de los espíritus de antiguos marineros que naufragaron por las costas de las islas y otros piensan que se trata del alma del antiguo farero.
Lo más emblemático de la Isla de Tabarca
Como mencionamos anteriormente, hay ciudades que recorrerlas es como hacer un viaje al pasado y esta isla es una de ella. Pasear por sus calles, murallas y edificios históricos te hará entender un poco más de su historia y cultura. En pleno corazón del casco antiguo, encontramos dos emblemas importantísimos de la ciudad ,la Iglesia de San Pedro y San Pablo, famosa por ser el centro religioso de la colonia tabarquina.
La Torre de San José, formaba parte del sistema defensivo de la isla y con el paso del tiempo se convirtió en una prisión. Se dice que aquí estuvieron encarcelados prisioneros de guerra y marineros capturados .Y si quieres conocer más acerca de su pasado pirata y los colonos genoveses, no puedes perderte el Museo Nuevo Tabarca.
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