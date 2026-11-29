En verano, los barcos llegan a reventar y las calles de Tabarca se llenan de gente que cruza el agua solo para pasar el día. Pero cuando pasa la temporada alta, la isla vuelve a su ritmo real y apenas unos 50 vecinos se quedan a vivir aquí frente a la costa de Alicante, con las viejas murallas del pueblo a la entrada y el mar alrededor.

Costa de la isla de Tabarca. / Istock

Tiene unas 30 hectáreas y la puedes recorrer andando en un rato, pero si piensas solo en una playa bonita te estás quedando corto. Te vas a encontrar un pueblo fortificado del siglo XVIII levantado por orden de Carlos III, caminos sin asfalto ni coches y, bajo la superficie, la primera reserva marina de España, creada en 1986.

Sara Fernández García

Cómo llegar y qué esperar de una isla de 30 hectáreas

Tabarca (que también la verás llamada Nueva Tabarca o isla Plana) está a unos ocho kilómetros de Santa Pola y a unos 22 de Alicante, con unos 1.800 metros de largo por entre 400 y 450 metros de ancho como máximo. Vamos, una isla pequeñísima. Si sales desde Santa Pola, el barco tarda entre 15 y 25 minutos según la embarcación y cómo esté el mar, aunque también hay salidas desde Alicante y otros puertos cercanos.

El pueblo de la Isla de Tabarca (Alicante) / Istock / sanniely

Fuera del verano, el ambiente es muchísimo más calmado, aunque si tienes la suerte de ir ahora que el calor no aprieta te conviene mirar bien el tiempo y los horarios antes de subirte, porque el viento o el oleaje pueden cambiar la travesía.

La primera reserva marina de España Aunque lo que hay sobre tierra es una maravilla, el verdadero atractivo de Tabarca está bajo el agua. En 1986, se creó aquí la Reserva Marina de la Isla de Tabarca, la primera de interés pesquero en España y un hito en la defensa del Mediterráneo. Son unas 1.754 hectáreas protegidas donde conviven fondos rocosos y praderas de posidonia oceánica, que es una planta marina (no un alga, aunque lo parezca) clave para oxigenar el agua, sujetar los sedimentos y dar refugio a infinidad de especies.

Familias genovesas y una ciudadela del siglo XVIII

La historia de esta Tabarca empieza con un grupo de familias de origen genovés que vivían en la isla tunecina de Tabarka, cayeron cautivas de corsarios y fueron rescatadas por iniciativa de Carlos III. El rey decidió darles un lugar donde vivir en la entonces isla Plana y levantar allí un recinto fortificado para protegerlos y vigilar la costa frente a ataques de piratas y corsarios.

El pueblo amurallado de la Isla de Tabarca (Alicante) / Istock

El ingeniero militar Fernando Méndez de Ras empezó las obras en la segunda mitad del siglo XVIII. Aunque no se remató todo al detalle, el trazado de calles agrupadas, viviendas y edificios públicos sigue ahí, declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1964.

Para entrar al núcleo urbano pasas por tres puertas históricas: la de San Miguel (también conocida como puerta de Alicante), que mira hacia la península; la de San Rafael o de Levante, abierta hacia el este; y la de San Gabriel o de la Trancada, que da acceso a la zona occidental. Una vez dentro, destacan la iglesia de San Pedro y San Pablo, del siglo XVIII, y la Casa del Gobernador, ligada a los orígenes de aquella ciudadela.

La iglesia de San Pedro en la Isla de Tabarca (Alicante) / Istock / Alberfb

Más allá de las murallas, date un paseo hacia los extremos de la isla entre rocas, vegetación y calas. Hacia el este se alza el faro de Tabarca, en marcha desde 1854 para avisar a las embarcaciones de los cambios de profundidad; fuera del casco urbano también asoma la Torre de San José, una fortificación defensiva del siglo XVIII que llegó a usarse como prisión. En la costa aparece además la Cueva del Llop Marí, rodeada de historias locales, a la que solo te conviene acercarte si el mar acompaña y con mucha precaución. Para darte un chapuzón tienes la playa principal pegada al pueblo y varias calas y zonas rocosas donde mirar bien dónde te metes según el oleaje.

Y cuando toca sentarse a comer, no puedes irte sin probar el plato de la casa, el tan popular caldero tabarquino, servido habitualmente en dos vuelcos: primero el pescado con su caldo y después el arroz cocinado con ese mismo fondo, junto a otros arroces y pescados de la costa alicantina.