La isla habitada más pequeña de España parece un escenario de una película de Berlanga: casco antiguo amurallado, vida callejera y es Reserva Natural Marina

Los más cinéfilos querrían (querríamos) poder pasear por las calles de sus películas favoritas. Pero no por esas calles que existen en la vida real como Times Square en Nueva York que aparece en miles de cintas, sino por las calles que se plasman en la pantalla, con esa misma esencia que la que se ve en cámara. Es difícil de encontrar a día de hoy, sobre todo esos lugares en los que se inspiraron las grandes figuras del cine clásico.