La isla habitada más pequeña de España parece un escenario de una película de Berlanga: casco antiguo amurallado, vida callejera y es Reserva Natural Marina
La belleza no siempre va de la mano con la grandeza, y esta diminuta isla del Mediterráneo es un buen ejemplo de ello.
Los más cinéfilos querrían (querríamos) poder pasear por las calles de sus películas favoritas. Pero no por esas calles que existen en la vida real como Times Square en Nueva York que aparece en miles de cintas, sino por las calles que se plasman en la pantalla, con esa misma esencia que la que se ve en cámara. Es difícil de encontrar a día de hoy, sobre todo esos lugares en los que se inspiraron las grandes figuras del cine clásico.
Hay pocos cineastas tan representativos de la cultura española como el grandísimo Luis García Berlanga, que fue capaz de saltarse la censura con títulos tan famosos como 'El verdugo', 'La escopeta nacional', 'Bienvenido, Míster Marshall' o 'La vaquilla'. Hoy viajamos hasta un lugar único, como esos que aparecían en las películas de Berlanga, con una belleza muy especial. Se trata de la isla de Tabarca, la isla habitada más pequeña de España.
La isla berlanguiana única en el Mediterráneo
La isla de Tabarca no es el lugar donde se grabaron ninguna de estas películas, pero sí es un lugar que podría representar a la perfección la esencia berlanguiana más pura. Está a tan solo 20 kilómetros de distancia de Alicante. Su tamaño es de 1.800 por 400 metros y eso es precisamente lo que la convierte en un sitio tan singular. Cuenta con unos 50 habitantes durante el año y, en temporada alta, puede llegar a recibir hasta 10.000 visitantes diarios.
Forma parte de un archipiélago en el que flotan los islotes de Nao, La Galera, La Cantera y la propia Tabarca. Tiene únicamente dos calles principales, seis callejones, una plaza y unos pocos establecimientos -en torno a diez hoteles y apartamentos vacacionales, algunos restaurantes y tiendas de regalos-. La isla entera está declarada Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural, además de que sus aguas son Reserva Natural Marina.
Historias de piratas, murallas y calas de ensueño
Esta isla sirvió de refugio para los piratas musulmanes. De hecho, fueron las incursiones de los barcos piratas las que obligaron al rey Carlos III a fortificar toda la isla y repoblarla en 1760. Actualmente, la muralla de piedra cubre todo el perímetro de la isla que, por cierto, puede recorrerse a pie sin ningún problema. Tiene caras exteriores en sillería y las almenas han desaparecido prácticamente, aunque hay tramos que se conservan casi tal cual.
Existen tres entradas que todavía se mantienen en pie: la Puerta de San Rafael frente al puerto, la de San Gabriel donde se han hallado restos romanos y necrópolis y la de San Miguel. De la misma época es la iglesia de San Pedro y San Pablo, que se construyó en 1779, pero con inspiración barroca. Más allá de las construcciones del siglo XVIII, hay otros muchos puntos interesantes en Tabarca que llaman la atención de todos los visitantes.
Algunos de esos lugares son la Casa del Gobernador que hoy es un hotel, las Cuevas del Llop Marí o el Museo de Nueva Tabarca. Goza de una sola playa con algunas calas como la de Birros i la Guàrdia que pueden alcanzarse en barco. También merece la pena visitar la Torre de San José, que data del siglo XV, y el faro del XIX. Desde allí, además, se puede disfrutar de un atardecer espectacular que seguro que hubiera encandilado al mismísimo Berlanga.
