La isla habitada más pequeña de España parece el escenario de una película de Berlanga: tiene un histórico amurallado, mucha vida callejera y las playas para darse el baño perfecto en el Mediterráneo
Es Bien de Interés Cultural y reserva marina, la primera que se declaró en España.
Lo de los paraísos escondidos empieza a sonar a chiste, pero es que en este caso es tan real como que existe en un lugar que, aunque no es secreto, sí es desconocido para la mayoría, a pesar de estar en la Comunidad Valenciana. Y eso teniendo en cuenta lo difícil que es que queden sitios por descubrir en uno de los destinos de sol y playa más demandados de España verano tras verano.
Hablamos de una isla, una muy pequeña, tan pequeña, histórica y encantadora que caminar por ella es como hacer un viaje al pasado, o meterse de lleno en un escenario de película, porque no parece real. Al menos no de este siglo.
Y, solo por añadir un apunte más antes de desvelar su nombre, diremos que se trata de una isla con muchos premios y reconocimientos, tantos que muchos lectores pensarán que “cómo es posible que no haya oído hablar nunca antes de este lugar”. La respuesta es sencilla: porque no han leído VIAJAR en los últimos meses.
Esta isla, que apenas llega a las 30 hectáreas, presume de ser Bien de Interés Cultural, además de estar declarada Conjunto Histórico-Artístico, ser Reserva Marina del Mediterráneo y, para mayor reconocimiento en términos de biodiversidad, es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Es la isla habitada más pequeña de España
La isla de Tabarca es el destino del que estamos hablando, un lugar que además ostenta el curioso título de ser la isla habitada más pequeña de toda España. Y es preciosa. No es de extrañar que en el pasado fuera un lugar siempre en el radar de los piratas y corsarios que navegaban por aguas del Mediterráeno.
Se tiene constancia ya desde el siglo XV que los berberiscos del norte de África usaban la isla de Tabarca como base de operaciones en tiempos del imperio otomano para atacar las costas cristianas de la península debido a su cercanía.
Eso explica la existencia de un recinto amurallado. Se construyó algunos siglos después, en el XVIII, ya en tiempos del rey Carlos III, que decidió fundar una colonia militar en la isla y reforzar su seguridad con la construcción de un cinturón amurallado.
Un centro histórico precioso y amurallado
Visitarlo hoy es acercarse a un pueblo con mucho encanto, que todavía mantiene sus calles empedradas, sus fachadas encaladas y de diferentes estilos arquitectónicos, pero todas con el típico ambiente marinero del lugar. No es de extrañar que fuera reconocida Bien de Interés Cultural, como ya hemos comentado, un reconocimiento que resalta no solo la belleza constructiva del lugar, sino también su naturaleza exuberante.
La isla de Tabarca fue la primera reserva marina que se declaró en toda España, lo que ha supuesto una protección total de su fondo marino desde finales de los años 80. Eso explica la existencia de una importantísima pradera de posidonia oceánica (no es un alga, sino una planta endémica marina del Mediterráneo, fundamental para el ecosistema, pero que en realidad está en peligro de extinción), además de caballitos de mar y otras especies marinas.
Esto coloca a la isla en un lugar destacado entre los sitios de España más interesantes para practicar buceo y otras actividades acuáticas, como puede ser el esnórquel. Pero son sus playas las que más miradas atraen cada verano: La Playita es la más cómoda, por ser la playa urbana, pero quienes buscan algo más relajado, nada como la Caleta, o la Cala del Francés, todavía más recoleta.
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