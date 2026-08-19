La isla española con más de 1.500 yacimientos prehistóricos que es Reserva de la Biosfera en su totalidad: una ruta senderista de 185 kilómetros, Patrimonios de la Humanidad y calas turquesas
Ninguna otra isla española reúne semejante densidad de yacimientos prehistóricos y la totalidad de su territorio bajo la máxima protección de la UNESCO. La combinación solo se da en un punto del Mediterráneo.
Camina cien metros por sus caminos rurales y es fácil que pases junto a los restos de una construcción con más de tres mil años de antigüedad. En sus 702 kilómetros cuadrados de superficie se han catalogado más de 1.500 yacimientos prehistóricos - más de dos por cada kilómetro cuadrado, una densidad que ningún otro territorio habitado del planeta ha llegado a registrar. Los muros de piedra en seco que delimitan los campos de cultivo llevan siglos marcando los mismos límites, y entre ellos emergen, sin previo aviso, las siluetas de talayots, taulas y navetas que los primeros pobladores de la isla levantaron hace cuatro mil quinientos años.
La piedra no es lo único que distingue a este territorio. Desde el 8 de octubre de 1993, la totalidad de sus ocho municipios - no una franja protegida dentro de una isla más grande, sino la isla entera - está declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. En septiembre de 2023 llegó un segundo reconocimiento: "Menorca Talayótica" fue inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial, sumando 280 de esos yacimientos repartidos en nueve áreas del territorio. Ningún otro punto de España reúne ambas distinciones sobre la misma superficie. Se llama Menorca.
De Biniai Nou al desembarco británico
El yacimiento más antiguo de la isla se encuentra en Biniai Nou, dentro del término de Maó, y sitúa los primeros asentamientos humanos hace unos 4.500 años. Fue el germen de una cultura insular - la talayótica, llamada así por las torres o talayots que la caracterizan - que se desarrolló durante siglos en relativo aislamiento y que levantó buena parte de esos yacimientos con técnicas constructivas megalíticas, sin apenas herramientas de metal. Los romanos, cuando llegaron, bautizaron la isla como "Minorica" - la menor - por contraste con su vecina Mallorca, la "Maiorica"; el nombre ha llegado prácticamente intacto hasta hoy.
Durante siglos, Ciutadella ejerció como capital de la isla: sede episcopal, centro administrativo y corazón de la vida insular. Así fue hasta 1713, cuando el Tratado de Utrecht entregó Menorca a la corona británica. Los nuevos gobernantes trasladaron la capitalidad a Maó, atraídos por un puerto natural que consideraron estratégicamente superior para su flota. La decisión, tomada por motivos militares hace más de tres siglos, sigue vigente hoy: Maó continúa siendo la capital administrativa de la isla.
El siglo XVIII fue un vaivén de banderas. Británicos, franceses y españoles se disputaron el control de Menorca en varias ocasiones antes de que la isla quedara definitivamente integrada en España en 1802. Esa disputa dejó huella - fortificaciones, torres de vigilancia, una arquitectura portuaria con acento anglosajón - que todavía puede rastrearse en el paisaje. Más de un siglo después, durante la Guerra Civil, Menorca se mantuvo fiel a la República hasta prácticamente el final del conflicto, cuando cayó tras la Batalla de Menorca de febrero de 1939.
Dos capitales para un mismo reconocimiento
La Reserva de la Biosfera declarada en 1993 no se ha quedado quieta desde entonces. En 2019 amplió su superficie de 71.191 a 514.485 hectáreas al incorporar la práctica totalidad de las aguas que rodean la isla, desde los acantilados del norte hasta las calas del sur. El segundo sello, el de Patrimonio Mundial otorgado en 2023 a "Menorca Talayótica", se concentra sobre todo en el interior: 280 yacimientos distribuidos en nueve áreas territoriales que ocupan cerca del 5% de la superficie insular, con navetas de enterramiento, recintos de taula, talayots y círculos de habitación que datan de la Edad del Bronce y del Hierro.
Ese doble reconocimiento convive con una isla que, administrativamente, se reparte entre dos capitales de carácter bien distinto. Maó, sede del Consell Insular y punto más oriental de toda España, se organiza alrededor de un puerto natural que figura entre los más grandes de Europa y que marcó, como se ha visto, su ascenso político en el siglo XVIII. Ciutadella, la antigua capital, conserva la sede del obispado, un casco histórico de calles estrechas y la catedral gótica que todavía preside su perfil urbano. Con 102.821 habitantes según el padrón de 2025 - una cifra que en los meses de verano se multiplica ampliamente con la llegada de turistas -, es Ciutadella, con 32.431 vecinos, la que hoy encabeza la población de la isla, por delante de los 30.666 de Maó. Los otros seis municipios - Alaior, Es Castell, Ferreries, Es Mercadal, Sant Lluís y Es Migjorn Gran - completan un mapa administrativo que apenas ha cambiado en dos siglos.
Calas de agua turquesa y una caldereta que lleva el nombre en la puerta
Rodeando la isla entera discurre el Camí de Cavalls, un sendero de 185 kilómetros cuyo origen se remonta al siglo XIV, cuando Jaume II ordenó a los caballeros de la isla patrullar la costa a caballo y armados para detectar cualquier amenaza que llegara por mar. Con el paso de los siglos lo reutilizaron también las tropas británicas y francesas que se sucedieron en el control de Menorca, y hoy conecta algunas de las calas más fotografiadas del Mediterráneo: Macarella y su pequeña hermana Macarelleta, Cala en Turqueta - bautizada así, sin metáfora alguna, por el color literal de sus aguas -, Mitjana y Cala Galdana, todas en la costa sur, protegidas por pinares que llegan casi hasta la arena.
La despensa de la isla tiene tanto peso como su litoral. El queso Mahón-Menorca cuenta con Denominación de Origen Protegida desde 1985 - el apellido "Menorca" se sumó al nombre oficial en 1998 - y se elabora todavía con leche de vacas que pastan en los mismos campos amurallados que abren este reportaje. La ginebra Xoriguer, con Indicación Geográfica Protegida, se destila en el puerto de Maó desde 1945 y es la más antigua del Mediterráneo, herencia directa de la presencia británica en la isla; su destilería sigue abierta a visitas guiadas que terminan, invariablemente, con una cata de sus productos.
Pero si hay un plato que resume la cocina menorquina es la caldereta de langosta, nacida entre familias de pescadores en Fornells y hoy elevada a plato de ocasión especial. En ese mismo pueblo, en la calle Gabriel Gelabert, el restaurante Sa Llagosta - un Sol en la Guía Repsol, con el chef David Coca al frente - la sirve en versiones que van de la más clásica a otras con acentos asiáticos, y ha recibido el elogio público del chef Dabiz Muñoz, que la definió como insuperable.
- El descuento de Interraíl que ningún mayor de 60 años conoce recorre 33 países de Europa central: un viaje en tren sin fecha fija, capitales históricas y paisajes de película
- El último pueblo bereber de España es una joya declarada Conjunto Histórico-Artístico: en una Reserva de la Biosfera y con una iglesia mudéjar del siglo XVI
- Federico, 94 años, último vecino de una aldea sin luz ni carretera: 'Aconsejo a los jóvenes que se dejen de tanta ciudad
- El refugio de David Broncano (41 años) y Silvia Alonso (36 años) es un pueblo de Ávila en la Sierra de Gredos: cuna de Adolfo Suarez, tiene una iglesia medieval y vinos Denominación de Origen
- Todos van a Ronda, pero pocos van al pueblo blanco con un desfiladero y termas romanas: aguas termales que brotan a más de 30 grados y un paisaje entre montañas
- Nadie lo visita, pero dicen que es 'el mar de Castilla': las playas de agua dulce con unos 40 kilómetros de costa y que están rodeadas de rutas que pasan por ruinas romanas
- El refugio asturiano de Daniella Bustamante es la villa natal de su madre, Paula Echevarría: un pueblo de 7000 habitantes con iglesia neoclásica
- Nadie lo visita, pero a menos de 2 horas de Granada hay un desierto con dólmenes de hace 5.000 años: un paisaje de otro planeta con 242 dólmenes en un Geoparque Mundial de la Unesco