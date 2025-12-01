La isla de España con noches de hotel a 50 euros que sigue teniendo temperaturas de verano: perfecta para diciembre y con pueblos que son Patrimonio de la Humanidad
Ideal para una escapada antes de Navidad, justo antes de que los precios suban con motivo de las fiestas navideñas.
En España existen lugares conde parece verano todo el año. Destinos de playa en los que las temperaturas son siempre suaves y cálidas en invierno y donde, además, hace sol todo el año. Si a eso le sumas que cuenta con noches de hotel a precios realmente asequibles, se convierte en uno de los lugares perfectos para hacer una escapada antes de que llegue Navidad.
Ponemos rumbo a las islas Canarias, uno de los grandes refugios en invierno para quienes huyen del frío invernal y los paisajes nevados. Allí, a los pies del Teide y a orillas del océano Atlántico, se encuentra una isla perfecta para una escapada en busca de sol y playa incluso en diciembre: Tenerife, la más grande de todas las islas Canarias.
La más grande de las islas Canarias
Quien piense que todas las islas son iguales es que no ha estado en Canarias. De las ocho islas que forman el archipiélago, Tenerife no solo es la más grande, sino que además es la que tiene los contrastes de paisaje más brutales: desde las montañas más altas a las playas más vírgenes, por mencionar solo un par.
Cuenta con lugares que son únicos en el mundo: desde el tubo volcánico más largo de Europa (tiene 17 kilómetros de longitud) al lugar más visitado de toda España (con más de tres millones de visitantes anuales): el Parque Nacional del Teide, un lugar que, además, está declarado Patrimonio Mundial.
Un casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad
Su riqueza natural es envidiable, pero también lo es su cultura y el paisaje que dibujan sus ciudades. Sucede con La Laguna, el bellísimo pueblo situado al norte de la isla, muy cerca de la capital, Santa Cruz de Tenerife, cuyo casco antiguo está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Y es que San Cristóbal de La Laguna, nombre que recibe el centro histórico de la ciudad, “Es el primer ejemplo de ciudad no fortificada, concebido y construido según un plano inspirado en la navegación, la ciencia de la época”, señalan desde el Ayuntamiento.
La Laguna conserva casi intacto el trazado original del pueblo tal y como se desarrolló a finales del siglo XV, y que sirvió como referencia para las ciudades coloniales de La Habana Vieja, Lima o Cartagena de Indias, con las que comparte una estética similar tanto en calles como en las propias fachadas de las casas.
Qué ver en la isla en diciembre
Para una escapada en diciembre, lo mejor es poner rumbo al sur, que es donde las temperaturas son todavía más suaves, con medias entre los 22 y los 22ºC en pleno invierno (en el norte pueden bajar hasta los 18ºC). Y es posible encontrar noches de hotel por solo 50 euros.
Lugares como el Parque Natural del Teide, la montaña más alta de toda España con sus más de 3.700 metros de altura, es imprescindible. Aunque Tenerife guarda otros tesoros imprescindibles, como Costa Adeje, el lugar donde se encuentran algunas de las playas más populares: Las Américas y Los Cristianos.
Planes de senderismo, playa o la montaña
Si en lugar sol y playa preferís el plan de senderismo, entonces el objetivo es llegar hasta la Reserva Natural Especial del Barranco del Infierno, también en el sur. Ahí se encuentran algunas de las rutas de senderismo más bonitas de la isla: termina en una cascada preciosa. Se puede hacer en unas tres horas y tiene unos desniveles máximos de 200 metros, por lo que son ideales para viajar en familia.
Síguele la pista
Lo último