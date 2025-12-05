Esta isla de España con noches a 50 euros sigue teniendo temperaturas de verano en diciembre: perfecta para huir del frío y con pueblos repletos de flores
Mientras media Europa se abriga para afrontar el invierno, hay un rincón del país donde el sol no entiende de estaciones.
No hace falta cruzar océanos ni buscar vuelos interminables: basta con viajar a las islas más cercanas al continente africano para encontrar el paraíso.
Seguramente ya lo habías adivinado. Es en las Canarias donde podemos encontrar un reino de arena blanca, brisas suaves y pueblos marineros que conservan su encanto encalado. Sus temperaturas amables hacen fácil entender por qué muchos viajeros la consideran el refugio perfecto del invierno europeo. Hoy viajamos a Fuerteventura.
Qué necesitas saber antes de viajar a Fuerteventura
Su nombre aparece por primera vez en 1339 como “Forte Ventura”, en referencia al constante del viento, Otra teoría, todavía más respaldada, señala al calificativo que le daban los romanos de “Fortunate Insulae”, las Islas Afortunadas.
Fuerteventura, que hoy cuenta con unos 128.000 habitantes, es la isla más cercana a África y también una de las más áridas del archipiélago canario. Es la segunda isla más grande de Canarias y uno de los lugares donde el clima cálido se mantiene estable todo el año, con máximas entre 18 y 26 grados y noches templadas entre 13 y 19. Aquí no existe el invierno.
Las playas de Fuerteventura, su gran regalo al mundo
Si algo define a Fuerteventura son sus 150 kilómetros de playas, repartidas entre dunas doradas, calas protegidas y caletas volcánicas donde los colores de la arena desafían la imaginación. Aquí el Atlántico se transforma en Mar Caribe, presentándose como un espejo turquesa refrescado por brisas constantes que evitan que el calor apriete.
Ese vientecito jugoso no solo hace de la isla el destino de playa perfecto, sino que también la convierte en el lugar ideal para practicar surf, windsurf o esquí acuático.
Qué ver en Fuerteventura
El Parque Natural de las Dunas de Corralejo
Nada menos que 2,5 por 10,5 kilómetros de parque divide la costa de fuerteventura en dos: al norte, un desierto de arena dorada acariciado por el mar turquesa, perfecto para días relajados de playa; al sur, un paisaje volcánico de tonos ocres y rojizos.
Los pueblos más bonitos de Fuerteventura: Betancuria y Las Playitas
Si quieres ponerle un punto rural al viaje, no te pierdas Betancuria. La primera localidad fundada por europeos en Canarias fue establecida por Jean de Bethencourt en 1404, que eligió un valle apartado del mar, más fácil de defender contra los piratas.
Fue capital histórica de las islas y su apogeo llegó en el siglo XVIII, cuando vivía del cereal de secano. Hoy es un conjunto histórico lleno de casas blancas y encanto. Tiene un envidiable patrimonio religioso, con templos como la Iglesia de Santa María, la de la Concepción, las ermitas de Santa Inés y Nuestra Señora de la Peña, y las ruinas de un antiguo convento franciscano
En la costa sudeste espera, por su parte, Las Playitas. Este pequeño pueblo de pescadores ha mantenido su esencia marinera. Aquí puedes esperar casas blancas con toques azules que se asoman a un paseo marítimo y restaurantes donde se sirve pesca del día.
Las Playitas está dividida en dos segmentos: a un lado, el núcleo tradicional; al otro, una playa de arena volcánica iluminada por el faro de La Entallada, con los Cuchillos de Vigán, declarados Monumento Natural, recortándose en el horizonte.
Las mejores playas de Fuerteventura
Dependiendo de cuál sea tu plan, tenemos una playa para ti. La más espectacular es la Playa de Cofete, una cinta salvaje de 12 kilómetros, solo es accesible en senderismo o en 4x4.
Para los amantes de los deportes acuáticos, al sur tenemos la Playa de Sotavento, que reúne cada año un campeonato mundial y un ambiente surfero inconfundible.
Los amantes de la naturaleza descubrirán el paraíso en el Parque Natural Islote de Lobos, un pedazo de tierra casi deshabitado al norte de la isla que combina mar y monte; y los que buscan un retiro tranquilo preferirán la Caleta de Fuste.
