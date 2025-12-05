Esta isla de España con noches a 50 euros sigue teniendo temperaturas de verano en diciembre: perfecta para huir del frío y con pueblos repletos de flores

Fuerteventura, que hoy cuenta con unos 128.000 habitantes, es la isla más cercana a África y también una de las más áridas del archipiélago canario. Es la segunda isla más grande de Canarias y uno de los lugares donde el clima cálido se mantiene estable todo el año, con máximas entre 18 y 26 grados y noches templadas entre 13 y 19. Aquí no existe el invierno.