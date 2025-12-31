Esta isla de España con noches desde 50 euros sigue teniendo temperaturas de verano y es perfecta para enero: senderos volcánicos, pueblos tranquilos y cero prisas

Enero suele llegar con el mismo guion de siempre; frío, abrigo a mano y la impresión de que el año arranca cuesta arriba. Pero hay una isla española que, sin hacer ruido, sigue jugando en otra liga. Hablamos de La Palma, donde el invierno no aprieta, el sol acompaña buena parte del día y dormir por 50 euros la noche no es una excepción, sino parte del paisaje. El resultado es una escapada perfecta para quienes buscan buen tiempo sin multitudes y sin castigar el presupuesto justo cuando menos apetece hacerlo.