La isla más bonita de las Canarias que todavía tiene temperaturas de verano: solo un habitante y con las aguas más azules del mundo

Antes de alcanzar el Faro de Punta Martiño, situado en el extremo más al norte de la isla, pasarás por varias playas y calas, las aguas de las cuales son ideales para hacer un poco de snorkel, o simplemente darte un chapuzón rápido. Pero volviendo al faro; lleva en funcionamiento desde 1865 y, hasta hace unos años, era el hogar de Antoñito el farero, el cual fue el último habitante de la isla y da nombre al único chiringuito que hay en Isla de Lobos.