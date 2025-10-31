La isla de Canarias ideal para viajar en otoño: "Es bonita, barata y hace calor"
Se trata de La Gomera, la segunda isla más pequeña del Archipiélago.
Las Islas Canarias han logrado captar la atención a nivel internacional en numerosas ocasiones. Sus playas, a menudo comparadas con el paraíso, sus paisajes, dignos de postal, su peculiar dialecto o su gastronomía, única a nivel nacional. Son muchos los aspectos que convierten a Canarias en un lugar con encanto.
Sin embargo, aunque para muchos el Archipiélago está estrechamente relacionado con el verano, también se posiciona como un destino ideal para el otoño. De hecho, hay una isla en concreto que diferentes portales recomiendan ahora que empiezan a bajar las temperaturas.
¿Cuál es la isla perfecta para otoño?
La isla perfecta para la época otoñal es La Gomera, la segunda más pequeña del Archipiélago. Aunque las islas más populares y turísticas suelen ser Tenerife y Gran Canaria, el resto también esconden múltiples secretos dignos de ser desvelados.
Según el periódico británico Express, La Gomera es el destino perfecto para viajar en otoño. La belleza de sus playas, sus temperaturas estables en los meses de septiembre y octubre que oscilan al rededor de los 26 grados o la tranquilidad de la Isla. Estas son algunas de las características que señalan en el medio de comunicación.
A los anteriores aspectos se añade otro: el precio. Según el portal, La Gomera es "muy barata". De hecho, ya en algunas páginas web se encargaron de describirla como "bonita y barata".
Acerca de La Gomera
"Es un paraíso de mar y montaña, de paisaje volcánico y un denso bosque milenario cubierto de musgo y helecho". De esta forma describen a La Gomera en el diario. La Isla posee diferentes atractivos como el pueblo Agulo, considerado uno de los más bonitos, o el Parque Garajonay.
En lo que respecta al Garajonay, cuenta con 4.000 hectáreas de bosque de laurisilva y ofrece "una experiencia perfecta y verdaderamente sorprendente para los amantes del senderismo y de la naturaleza". Además, en algunos portales describen al Parque Nacional de Garajonay como "un gran tesoro natural".
Se extiende por más del 10% de la superficie de la Isla y fue declarado como parque nacional en el año 1981. Después, en 1986, la Unesco lo catalogó Patrimonio de la Humanidad. Aquí puedes encontrar más información sobre este tema.
