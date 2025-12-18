A lo largo de los años, han surgido diferentes versiones sobre la creación de la isla de Benidorm. Algunos niegan la existencia del gigante, asegurando que Roldán no era más que un comandante del ejército de Carlomagno, quien en una feroz batalla cortó el Puig Campana con su espada, desprendiendo la roca que se convirtió en la isla. Sin embargo, la ciencia ofrece una explicación más geológica, atribuyendo la formación de la isla a movimientos tectónicos que la separaron de la Serra Gelada, una cadena montañosa cercana. No obstante, la realidad científica no ha conseguido desbancar al mito en la imaginación de los locales y turistas. Para muchos, la historia del gigante Roldán sigue siendo la verdadera razón de la existencia de la isla de Benidorm, un lugar donde el amor y la tragedia se entrelazan con el paisaje mediterráneo.