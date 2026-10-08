La isla balear que es Reserva de la Biosfera entera y guarda bajo el mar la mayor pradera de posidonia del planeta: un Parque Natural de dunas, marismas e islotes

La Unesco creó la denominación de Reserva de la Biosfera para promover el equilibrio entre la actividad humana y la conservación de la naturaleza. Lo normal es que reconozca un paisaje concreto que ha sido habitado y trabajado durante siglos, como las Bárdenas Reales en Navarra o el Valle de Arán en Lérida. Sin embargo, en el archipiélago balear este título lo ostenta una isla entera desde el año 1993, siendo de las pocas regiones del mundo en hacerlo, y es Menorca.

Los paisajes idílicos de Menorca / Istock / PepeLaguarda

Sus campos de piedra seca, sus pueblos, sus calas y ahora también el mar que la rodea (desde 2019), todo, es Reserva de la Biosfera. Porque quienes han vivido allí durante milenios siempre la han respetado como se merece. Tras la ampliación de hace unos años, pasó a tener una superficie de 71.191 hectáreas a contar con 514.485, convirtiéndose en la Reserva con mayor superficie marina del Mediterráneo.

Adriana Fernández

El alma marina y el corazón terrestre

Si su alma marina es el Mediterráneo, su corazón terrestre es el Parque Natural de s'Albufera des Grau, el único parque natural de Menorca. Se trata de una gran laguna costera rodeada de dunas, marismas, islotes, un litoral de aguas tranquilas que ayuda a que la isla lata por sí sola. Parajes como s'albufera des Grau, los llanos y el cabo de Favàritx, Addaia o la isla d'en Colom hacen de él un lugar irrepetible que bien merece ser conservado.

El cabo de Favàritx en Menorca / Istock / Manel Subirats

Pero la naturaleza no está solo sobre la tierra, sino que el mar también esconde un inmenso bosque sumergido de Posidonia oceánica. Es una planta marina endémica del Mediterráneo que forma praderas submarinas de gran valor ecológico. Tanto es así, que la Unesco las protegió como Patrimonio de la Humanidad. Actúa como barrera natural frente a la erosión de las costas, contando con la capacidad de oxigenar el agua y absorber CO 2 .

La Posidonia oceánica bajo el Mediterráneo / Istock / Damocean

Una de las mayores praderas de Posidonia del planeta se encuentra precisamente aquí. Se calcula que en algunas zonas tiene entre 80.000 y 100.000 años de antigüedad, convirtiéndose en uno de los organismos vivos más longevos de la Tierra. Es uno de los motivos por los que las aguas de las playas de Menorca siempre son tan claras y transparentes, como en la cala Macarella, la Turqueta, la Mitjana o la Pregonda.

La cala Mitjana es parte del Camí de Cavalls, en Menorca / Istock / tane-mahuta

El camino que recorre la isla

Recorrer Menorca es darse cuenta de la importancia de la conservación y el respeto por el entorno. Y es que la Reserva de la Biosfera se nota en muchos sentidos: calas que siguen pareciendo salvajes, ausencia de resorts en primera línea de playa, kilómetros de piedra seca en el campo y bastante menos construcciones que en otras islas vecinas. Una de las mejores maneras de comprobarlo es paseando por el Camí de Cavalls.

Senda parte del Camí de Cavalls en Menorca / Istock / Peter Goedecke

Esta senda es un camino histórico que rodea la isla entera y atraviesa buena parte del litoral. Son 185 kilómetros con 20 tramos que cruzan bosques, acantilados y playas, y fue creado por el rey Jaume II para la defensa militar de la costa a caballo. Se puede hacer a pie en varias jornadas, en bicicleta o corriendo. Se podría decir que la ruta norte es más salvaje y la sur tiene más calas de arena blanca, llegando incluso a la capital, la Ciutadella.

Una calle de la Ciutadella en Menorca / Istock / Kirk Fisher

Menorca es una isla de gran valor en todos los sentidos. En una visita no pueden faltar puntos clave como alguna de sus calas, los pueblos de Mahón o Fornells, el Parque Natural, el Camí o la Naveta des Tudons. Es testigo de decenas de culturas antiguas, con una gastronomía deliciosa y uno de los fondos marinos más maravillosos del mundo. Una isla que a veces cae en el olvido por estar junto a Mallorca e Ibiza, pero que todavía tiene muchos secretos por descubrir.