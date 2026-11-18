Irlanda comparte con España el océano Atlántico y quizá eso explica que haya paisajes que se parecen tanto, sobre todo en el norte peninsular. Confundir una estampa irlandesa con una gallega es mucho más fácil de lo que cualquiera pudiera llegar a imaginar. De hecho, los acantilados más altos de Europa continental están en Galicia, los acantilados de Vixía Herbeira: 613 metros de altura sobre el nivel del mar y pendientes que superan el 80%.

Los acantilados de Vixía Herbeira parecen sacados de Irlanda / Istock / MICHAEL WORKMAN

Entre los municipios de Cedeira y Cariño, en La Coruña, se esconde un lugar que difícilmente pasa desapercibido pero que, al estar tan alejado de las grandes urbes, pocos conocen. Se trata de unos acantilados que dejan a cualquiera sin respiración, sobre todo a todo aquel que se asome por el mirador de Vixía Herbeira, desde donde se contempla cómo las paredes rocosas casi verticales caen sobre el Atlántico -o nacen de él, según como se mire-.

Yan Carlos Toledo

Caballos salvajes en el acantilado más alto

La Xunta de Galicia los incluye entre los acantilados más altos de Europa, solo superado por los de tres islas europeas: Hornelen en Noruega (860 metros), Cabo Enniberg en islas Feroe (754 metros) o Croaghaun en la isla irlandesa de Achill (668 metros). Sin embargo, la fama de los acantilados coruñeses no es exclusivamente por la altura, sino que hay otras características que toman partido, como la espectacular panorámica sobre la inmensidad del océano.

Caballos salvajes en las montañas de la sierra de A Capelada / Istock / JavierGil1000

Otro detalle que llama la atención de los visitantes es que este acantilado se ubica en la sierra de A Capelada, donde hay caballos y vacas pastando en libertad. Pero sobre todo caballos salvajes, que protagonizan una de las tradiciones más arraigadas de Galicia, la rapa das bestas. Es una celebración que consiste en reunir a los caballos dispersos por el monte y conducirlos hasta los curros, donde les cortan las crines y los desparasitan.

Vista panorámica del faro de Cabo Ortegal en Galicia / Istock / Mara Duchetti

Pero esta sierra, además, es un lugar excepcional desde el punto de vista geológico, formando parte del Geoparque Mundial de la Unesco Cabo Ortegal. Aquí se observan rocas muy poco comunes en la superficie terrestre, puesto que proceden de zonas del interior del planeta. Esas rocas tan extrañas también provocan que haya playas de arena negra, como la de Teixidelo. Un paisaje bastante extraordinario en las costas peninsulares, más propio de Canarias.

Cabo Ortega es un Geoparque protegido por la Unesco / Istock / Juan Carlos Cantero

Un santuario a donde peregrinar

En lo alto de uno de los acantilados de A Capelada se erige San Andrés de Teixido, uno de los lugares de peregrinación más importantes de Galicia. Para algunos, por encima incluso de Santiago de Compostela. Uno de los dichos de la zona reza que "a San Andrés de Teixido vai de morto quen non foi de vivo", es decir, que si no vas en vida, tendrás que ir después de morir. Cuenta la leyenda que San Andrés llegó a estas costas en una barca que se convirtió en roca.

Las vistas sobre el Atlántico desde San Andrés de Teixido / Istock / Jorge Torrado

Dios le prometió que al santuario que allí le dedicarían acudirían peregrinos de todas partes del mundo. Y así ha sido. El santuario es un edificio de origen gótico, con algunas áreas del siglo XII y otras reformadas a posteriori entre los siglos XV y XVIII, como un notable retablo barroco y pinturas murales. El rito cuando se llega a la aldea y a la iglesia, no consiste únicamente en entrar, escuchar misa y rezar, sino que va mucho más allá.

Vista de la iglesia y santuario en San Andrés de Teixido / Istock / Lux Blue

En la Fuente de los Tres Caños hay que pedir un deseo bebiendo de uno de sus caños. También hay una zona donde todos los peregrinos depositan una piedra, en los milladoiros, a modo de ofrenda. Por otro lado, está la herba de namorar, una plata que, según la tradición, ayuda a mejorar las relaciones amorosas. Y, finalmente, los sanandresiños, figuras elaboradas con miga de pan endurecida y pintadas. Un recuerdo único y artesanal de una peregrinación muy especial.