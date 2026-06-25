InterContinental Barcelona inaugura el verano con una exclusiva programación en su 173 Rooftop Terrace
El hotel despliega una programación estival que incluye gastronomía, música en vivo y bienestar, con el skyline de Barcelona y Montjuïc como telón de fondo.
InterContinental Barcelona da la bienvenida al verano con una completa programación de experiencias que combina gastronomía, música en vivo, bienestar y ocio familiar en algunos de sus espacios más emblemáticos, con el skyline de Barcelona y Montjuïc como escenario privilegiado.
La principal novedad de la temporada es el Montjuïc Summer Pop-Up Restaurant, un exclusivo restaurante al aire libre abierto cada noche que ofrece una propuesta gastronómica inspirada en los sabores locales y productos de temporada, acompañada de espectaculares vistas sobre la ciudad.
El protagonismo recae también en 173 Rooftop Terrace, que este verano acogerá conciertos semanales de rumba, jazz, soul y versiones internacionales al atardecer. Además, los visitantes podrán disfrutar de su piscina infinity, camas balinesas y la exclusiva Moët & Chandon Experience, con maridajes de champagne y productos gourmet.
La oferta se completa con la propuesta de mixología de Gebre Bar, que incorporará este verano sesiones de cine familiar al aire libre a partir del 22 de julio y entre las propuestas especiales destacan las World Cup Match Views, que se celebrarán entre el 11 de junio y el 19 de julio para seguir los principales encuentros deportivos del verano en un ambiente exclusivo.
El bienestar también tendrá un papel destacado gracias a las sesiones de Sound Healing en el rooftop cada viernes de 9:00 a 10:00 horas y a la iniciativa Spa Kids Hour, que permitirá disfrutar del circuito termal en familia, diseñadas por el Spa InterContinental.
Además, InterContinental Barcelona ofrecerá experiencias privadas para descubrir destinos emblemáticos de Cataluña, como la Costa Brava, Girona o el Castillo Gala Dalí de Púbol, reforzando una propuesta que convierte al hotel en uno de los grandes referentes del verano en la ciudad.
La experiencia gastronómica se completa con QUIRAT, el restaurante del hotel distinguido con una estrella Michelin, que continúa ofreciendo una cuidada propuesta de alta cocina catalana.
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