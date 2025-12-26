Los ingleses se rinden ante esta ciudad española y dicen que “es una de las más bonitas del mundo en invierno”

Hay una pregunta que muchos ingleses se hacen cada año cuando llega diciembre: ¿dónde pasar el invierno sin renunciar a la luz, a la vida en la calle y a la sensación de estar de vacaciones? Cada vez más, la respuesta apunta al sur de España, y más concretamente a Málaga. No es una impresión aislada, pues ,edios británicos como The Times, The Guardian o The Telegraph llevan años recomendando Málaga como uno de los mejores destinos invernales de Europa, destacando su clima suave, su oferta cultural y esa manera tan suya de hacer que el invierno no se note demasiado. Para muchos ingleses, Málaga no es solo un refugio del frío, más bien es una ciudad que gana puntos cuando bajan las temperaturas.