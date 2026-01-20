Los ingenieros industriales alucinan con esta construcción en España: "Es una obra muy impresionante por la altura, la dimensión y la dificultad"

Si sigues hacia el oeste, el Castillo de San Sebastián se adentra en el mar como un muelle de piedra, conectado por un paseo que al atardecer parece suspendido en el agua. Una auténtica maravilla que os recomiendo encarecidamente visitar. En dirección contraria, la Torre Tavira ofrece una lectura distinta de la ciudad desde arriba, con su cámara oscura y una vista privilegiada de azoteas, patios y torres mirador. Y entre monumento y monumento, lo verdaderamente gaditano. Sí, hablo de la calle. El Barrio de La Viña, el Mercado Central de Cádiz, una playa urbana como Playa de la Caleta o una conversación improvisada en una esquina. Porque Cádiz, a diferencia de muchos destinos monumentales, no se visita solo, se vive.