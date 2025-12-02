La infravalorada ciudad de España que los británicos recomiendan para viajar: es una de las más seguras del mundo, tiene una catedral medieval y edificios modernistas
Un destino de interior, que no tiene playa pero sí un rico patrimonio arquitectónico y cultural.
Que los británicos recomienden una ciudad de España para irse de vacaciones no es nuevo. Y no lo es por dos motivos: porque España es el segundo país más visitado del mundo (solo por detrás de Francia) y porque es un destino muy cercano a Inglaterra.
Lo que sí es noticia es la ciudad española que los medios británicos, además de la prensa internacional, recomienda para visitar en próximas escapadas. No tiene nada que ver con Mallorca, ni Canarias, ni ningún otro destino de sol y playa, algo que tradicionalmente ha movido a miles de turistas hasta España.
La ciudad que recomiendan medios como el Daily Mirror es un destino de interior, y para se precisos, uno de esos destinos que suelen estar entre los más infravalorados de España. Y eso sí que es una sorpresa; una sorpresa para bien, se entiende.
El destino que los británicos recomiendan visitar de España
Entre Madrid y el Mediterráneo se encuentra esta ciudad, que no es otra que Albacete. Un destino que no goza de una popularidad excesiva cuando se trata de hacer turismo, pero que sin embargo se cuela entre los favoritos de los británicos.
Y es que Albacete figura entre las ciudades más seguras de España, tal y como recoge el Índice de Paz Global. El tabloide británico hace hincapié en que es “la más segura para los turistas” y una ciudad “sin carteristas y auténtica”. Para concluir, señala que está “ligada a la tranquilidad”.
Qué ver en la ciudad más segura de España
Albacete es la ciudad más grande y más poblada de toda la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Uno de esos secretos muy bien guardados que, sin embargo, suele estar entre las ciudades olvidadas para hacer una escapada. Y es un error.
Entre su rico patrimonio artístico y arquitectónico, Albacete esconde algunos de los mejores ejemplos de la arquitectura modernista manchega de principios del siglo XX, como el Pasaje Lodares, una galería comercial y residencial que es una fantasía de hierro y cristal inspirada en las grandes galerías italianas.
Luego está la catedral de San Juan Bautista, una obra levantada a caballo entre el renacimiento y el barroco, pero que es casi un repaso a la historia del arte, porque es capaz de aunar casi todos los estilos arquitectónicos: desde un interior neomedieval a una portada neorománica y fachada neogótica.
El tercero de los lugares imprescindibles que sí o sí hay que visitar en Albacete es el Teatro Circo, inaugurado en el siglo XIX bajo un marcado estilo neomudéjar. Tiene capacidad para más de mil personas y es el único de España. Además, está declarado Bien de Interés Cultural, lo que lo convierte en visita obligada.
