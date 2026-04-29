La inesperada ciudad de España que es el lugar perfecto para jubilarse, según un experto en turismo: "Patrimonio histórico y calidad de vida en una región con un entorno natural envidiable”

Dicen que cuando se cumplen 65 años, las prioridades cambian. También dicen que cambian los gustos, las aficiones y sobre todo las necesidades. Y eso incluye la elección de los lugares para viajar e incluso la de los destinos para quedarse a vivir.

Y aunque hay quien piensa que todas las personas jubiladas son iguales, nada más lejos de la realidad. Las hay sedentarias, pero también activas; las hay inconformistas pero también rutinarias; las hay sibaritas, pero también sencillas. Porque si no hay dos personas iguales, tampoco hay dos jubilados iguales.

Martín Álvarez

Sin embargo, hay algo en lo que sí estaremos de acuerdo, y es en el hecho de que cuando uno deja de trabajar, la tranquilidad y el entorno pausado suelen entrar a formar una parte importante de la ecuación.

Hay una ciudad en el noreste de España, a los pies de los Pirineos, que parece que cumple con los requisitos. Un destino que suele pasar desapercibido para el común de los viajeros por dos sencillas razones: porque es la única provincia de una comunidad autónoma que mira al mar; y porque, quienes lo conocen, solo se quedan con su faceta de turismo de aventuras. Que la tiene, es y es histórica. Hablamos de Lleida.

Un paraíso natural que esconde un rico patrimonio cultural. / Istock / Jordi Clave Garsot

Un destino pionero para la práctica de aguas bravas

Resulta que no hay que irse muy lejos para practicar un deporte tan aventurero como el del rafting: descender sobre una balsa hinchable río abajo, intentando sortear rápidos, corrientes y hasta cascadas en un río de aguas bravas. Y es justo lo que parece: pura adrenalina.

Quienes lo practican, ya saben que hay varios ríos en Europa que son todo un clásico: desde las aguas turquesas que fluyen entre las gargantas del río Verdon, en Francia, y que forman uno de los cañones más bellos de Europa; o las del río Ötztaler Ache, en la región austríaca del Tirol.

Los cañones que dibuja el cauce del río Noguera Pallaresa. / Istock

España también tiene su propio paraíso para el rafting, y está precisamente en la provincia de Lleida, a los pies de los Pirineos: es el río Noguera Pallaresa, un cauce que este año cumple su 40 aniversario desde la puesta en marcha de la práctica del rafting en España de manera oficial.

Rico patrimonio con más de 2000 años de historia

Teniendo en cuenta que el entorno natural de Lleida es envidiable, y que el clima es eminentemente mediterráneo, hay quien considera que lo tiene todo para ser el destino perfecto para jubilarse, lo que viene siendo un ‘destino silver’. “El patrimonio histórico y la calidad de vida en una región con un entorno natural envidiable”, en palabras del director del Patronato de Turismo Diputació de Lleida, Juli Alegre.

Un patrimonio con más de 2000 años de historia. / Istock

Porque, además de naturaleza en estado puro, Lleida es un destino donde el patrimonio brilla con luz propia. Y no nos referimos solo a las iglesias románicas del Vall de Boí o los pueblos con encanto del Valle de Arán, como Bagergue o Artíes que, por supuesto, también.

En el extenso recopilatorio patrimonial de la ciudad de Lleida, podemos mencionar la Seu Vella, la catedral construida entre los siglos XII y XIV (de estilos románico y gótico) sobre una colina, pero también la antigua residencia medieval o Castell del Rei, además del Castell de Gardeny: la fortaleza templaria del siglo XII, o la catedral Nova, un templo barroco con influencias neoclásicas.

El entorno natural del Valle de Arán es envidiable. / Istock / 5

Y es que Lleida tiene más de 2000 años de historia, que se remonta en realidad a la época ibérica, cuyos restos se combinan con lo mejor del Románico y el Gótico y el Barroco. De ahí que sea un destino tan atractivo, y no solo para los jubilados, dicho sea de paso.