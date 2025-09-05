La increíble playa de Andalucía que cuenta con aguas cristalinas: tiene uno de los atardeceres más espectaculares del mundo

Andalucía está llena de innumerables playas y calas de una belleza que sitúan a la comunidad autónoma como uno de los destinos favoritos de los viajeros de todo el mundo. En esta época del año, muchos turistas eligen la costa andaluza para disfrutar de estos paraísos marítimos.Entre todos, destaca uno situado en la provincia de Almería considerado uno de los más hermosos de todo el territorio por sus aguas cristalinas y calmadas que forman, dentro del mar, su propia piscina natural.