La increíble playa de Andalucía que cuenta con aguas cristalinas: tiene uno de los atardeceres más espectaculares del mundo
Esta zona del litoral de apenas 150 metros de extensión está rodeada por una montaña en forma de casa por la erosión del terreno.
Andalucía está llena de innumerables playas y calas de una belleza que sitúan a la comunidad autónoma como uno de los destinos favoritos de los viajeros de todo el mundo. En esta época del año, muchos turistas eligen la costa andaluza para disfrutar de estos paraísos marítimos.Entre todos, destaca uno situado en la provincia de Almería considerado uno de los más hermosos de todo el territorio por sus aguas cristalinas y calmadas que forman, dentro del mar, su propia piscina natural.
Se trata de la Cala de Los Cocedores, también conocida como Cala Cerrada, una playa de apenas 150 metros de extensión localizada en Pulpí y a escasos metros del vecino municipio de Águilas, en Murcia, donde se pueden ver los mejores atardeceres de toda la provincia.
Esta playa en forma de media luna se ha convertido en uno de los lugares más llamativos de Almería gracias a sus transparentes aguas y los acantilados que la rodean, así como la facilidad que tienen sus visitantes de 'viajar' de Almería a Murcia con apenas unos cuantos pasos por la paradisíaca playa.
Esta playa de Almería tiene su propia piscina natural
Un entorno único que cuenta con la singularidad de poseer su propia piscina natural en la que es habitual ver a los más pequeños jugar y aprender a nadar, así como a algunos visitantes disfrutando de la tranquilidad de la zona.
Porque no solo sus aguas claras son su principal atractivo, sino que este lugar cuenta con una hermosura significativa gracias a su arena fina y la montaña que la rodea que, con el paso de los siglos y la erosión de los elementos, ha tomado la forma de una especie de casa con chimenea repleta de cavidades en las que los bañistas aprovechan para explorar y situarse para tener las mejores vistas de toda la costa.
Las vistas desde esta playa única de Andalucía
El nombre escogido para esta cala no es algo casual, sino que sus orígenes radican en la localización en ese entorno de una fábrica que cocía esparto y que era una importante fuente de ingresos para los vecinos de la zona, pero que finalmente tuvo que echar el cierre.
Además, desde esta playa que tiene fácil acceso y que, aunque no presenta la masificación de otras playas más conocidas de Almería, también cuenta con una alta ocupación, se puede divisar la isla de Terreros, un enclave declarado Monumento Natural de origen volcánico y con una gran riqueza de fondo marino y variedad de aves que convierten en lugar en uno único que merece la pena visitar.
