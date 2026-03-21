El palacio más desconocido de España es también el más impresionante: es el único de su estilo que se conserva en España, tiene un Salón Dorado y es de estilo mudéjar e hispanomusulmán

El Palacio de la Aljafería es considerado el palacio taifa más importante conservado en España. A diferencia de otros edificios de Al-Ándalus que desaparecieron tras la conquista cristiana, este complejo ha llegado hasta nuestros días gracias a las transformaciones y reutilizaciones que se realizaron a lo largo de los siglos. Es, junto con la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba, una de las joyas artísticas de la presencia musulmana en el sur de Europa.