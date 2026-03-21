El palacio más desconocido de España es también el más impresionante: es el único de su estilo que se conserva en España, tiene un Salón Dorado y es de estilo mudéjar e hispanomusulmán
Construido en el siglo XI por los reyes de la taifa de Zaragoza, el Palacio de la Aljafería es uno de los conjuntos más importantes de la arquitectura islámica en España.
Pocos viajeros esperan encontrar en Zaragoza uno de los palacios más importantes de la península ibérica. El Palacio de la Aljafería es el gran palacio islámico conservado en la ciudad y uno de los ejemplos más relevantes de arquitectura de la época de las taifas que han llegado hasta nuestros días en nuestro país.
Se construyó en la segunda mitad del siglo XI por iniciativa de al-Muqtádir como residencia de los reyes hudíes de Saraqusta, cuando Zaragoza era la capital de una de las taifas más poderosas de Al-Ándalus, y, tras la conquista cristiana, siguió utilizándose como palacio real.
Un palacio de la época de las taifas
Durante la Edad Media, Zaragoza era un importante centro político y cultural de la zona de valle del Ebro, por lo que la construcción de este palacio reflejaba el poder que había alcanzado la taifa entonces.
El Palacio de la Aljafería es considerado el palacio taifa más importante conservado en España. A diferencia de otros edificios de Al-Ándalus que desaparecieron tras la conquista cristiana, este complejo ha llegado hasta nuestros días gracias a las transformaciones y reutilizaciones que se realizaron a lo largo de los siglos. Es, junto con la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba, una de las joyas artísticas de la presencia musulmana en el sur de Europa.
El núcleo original se organizaba alrededor de un gran patio central con jardines y estanques, siguiendo el modelo de los palacios islámicos. A su alrededor se distribuían las estancias y las dependencias privadas de la corte.
El Salón Dorado y las estancias de representación
Uno de los espacios más conocidos del palacio es el llamado Salón Dorado, que formaba parte de la zona destinada a recepciones oficiales (aquí era donde el soberano recibía a embajadores y dignatarios) y otros actos de la corte.
Aunque parte de la decoración original se perdió con el paso del tiempo, todavía se conservan elementos arquitectónicos que muestran la importancia de estas salas para celebrar ceremonias. En tu visita encontrarás arcos decorados y yeserías que te transportarán a la vida palaciega que se desarrolló en Al-Ándalus durante el siglo XI.
De palacio islámico a residencia de los Reyes Católicos
La historia del edificio cambió en 1118, cuando el rey Alfonso I de Aragón conquistó Zaragoza para el reino de Aragón. El antiguo palacio islámico pasó entonces a formar parte de las propiedades de la monarquía cristiana.
Siglos después, durante el reinado de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, se realizaron importantes reformas en el edificio: en esa etapa se añadieron nuevas dependencias palaciegas de estilo mudéjar y gótico, adaptando el antiguo palacio islámico a las necesidades de la monarquía de finales del siglo XV.
Con el tiempo, el complejo también fue utilizado como fortaleza, sede y cárcel de la Inquisición, lo que explica la presencia de las murallas, los bastiones y otras estructuras defensivas que rodean el recinto.
Aunque en el siglo pasado también se uso como cuartel, desde 1987 el Palacio de la Aljafería alberga la sede de las Cortes de Aragón, aunque buena parte del edificio puede visitarse todos los días de la semana por 7 euros (aunque el primer domingo de mes y el primer lunes por la tarde el acceso es gratuito).
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