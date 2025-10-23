El impresionante monumento natural de Andalucía que fue un fondo marino: un espectacular paraje kárstico perfecto para practicar senderismo y escalada
Desde la llegada de los romanos y hasta mediados del siglo XX fue una explotación minera al aire libre.
Situado al norte de la provincia de Sevilla, dentro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, se encuentra un lugar único en la península y en el mundo, el cual parece haber sido el hogar de antiguos gigantes. Formado hace más de 600 millones de años, el Cerro del Hierro es una espectacular formación kárstica que, debido a su alta presencia de hierro mineral, ha servido como explotación minera desde la época de los romanos hasta mediados del siglo pasado.
Con un proceso de formación algo similar al del singular macizo de Montserrat, este espectacular paisaje era en su origen un fondo marino rico en arrecifes que durante el periodo Cámbrico se convirtió en roca caliza con una gran abundancia de hierro. Posteriormente, tanto la erosión natural a través de agentes meteorológicos y geológicos, como factores antropogénicos influyeron en modelar este paraje que parece casi de otro mundo.
Si bien a simple vista parece simplemente un paraje rocoso y árido, en las zonas bajas del terreno brota una vegetación muy diversa, pues su relieve tan característico crea una gran variedad de condiciones. En las zonas donde más da el sol la encina y el acebuche son los protagonistas, mientras que en las zonas de más humedad en el interior de los cañones destacan especies como la higuera o el cerezo bravío.
A pesar de la escasez de agua en la zona, las lluvias de otoño hasta primavera crean pequeños lagos que permiten la presencia de anfibios, como la salamandra o el tritón pigmeo, y reptiles, como la víbora hocicuda. Hay una gran presencia de aves, con ejemplos de búho real, cigüeña negra, o cuervos. En cuanto a los mamíferos, son muy comunes el zorro y el jabalí, así como el tejón, el conejo y el erizo.
El 1 de octubre de 2003, la Junta de Andalucía declaro el lugar como Monumento Natural. Desde entonces, el Cerro del Hierro es un punto de referencia para actividades deportivas y de ocio. Hay varios itinerarios botánicos, geológicos y dedicados a la observación de aves; así como la posibilidad de practicar senderismo, bicicleta de montaña, escalada y espeleología.
Un recorrido por el lugar
La mejor opción para conocer este monumento natural, si se va a pie, es el sendero Cerro del Hierro. Se trata de una ruta de apenas 2 kilómetros de longitud, apta para todos los públicos y con un tramo adaptado para las personas con movilidad reducida, que recorre varios miradores, puentes, y se adentra en las numerosas galerías y cuevas excavadas en sus rocas, entre las que destacan la Cueva del Ocre, permitiéndonos disfrutar de las peculiares formas y paleta de colores que toman las rocas. El inicio de la ruta está en el área recreativa de Cerro del Hierro, y a lo largo de todo el trayecto está señalizada con carteles informativos.
Para senderistas más experimentados, el Sendero el Rebollar, cuyo punto de inicio es el mismo que el de Cerro del Hierro, es un recorrido de unos 8 kilómetros de longitud. Tras un breve y sencillo paseo por un trozo de su vía verde, la ruta, indicada en todo momento con carteles, sigue por entre bosques de alcornoques y robles que ofrecen unas bonitas panorámicas del Cerro del Hierro. Esta es también una muy buena ruta para la observación de la fauna.
Deporte y ocio
Uno de los principales reclamos del Cerro del Hierro es la más de una decena de sectores y centenares de vías habilitadas que permiten practicar la escalada durante todo el año, ya sea para iniciarse como para ahondar en ella. Hay un predominio de las vías cortas, de alturas de entre 10 y 20 metros, aunque hay las que superan los 30 metros de altura. Algunos de los sectores más destacados según la guía oficial son Las Marujas, Holliwood, El Jardín de los Niños, Fantasía y el Callejón de la Cigüeña.
Para los amantes de la bici, la antigua vía del tren, que en su día se utilizaba para transportar el mineral de hierro extraído en las minas hasta el puerto de Sevilla, se encuentra actualmente convertida en una vía verde. Es un recorrido fácil de hacer, ideal para hacer en familia y gozar de la belleza del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.
