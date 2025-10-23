El impresionante monumento natural de Andalucía que fue un fondo marino: un espectacular paraje kárstico perfecto para practicar senderismo y escalada

La mejor opción para conocer este monumento natural, si se va a pie, es el sendero Cerro del Hierro. Se trata de una ruta de apenas 2 kilómetros de longitud, apta para todos los públicos y con un tramo adaptado para las personas con movilidad reducida, que recorre varios miradores, puentes, y se adentra en las numerosas galerías y cuevas excavadas en sus rocas, entre las que destacan la Cueva del Ocre, permitiéndonos disfrutar de las peculiares formas y paleta de colores que toman las rocas. El inicio de la ruta está en el área recreativa de Cerro del Hierro, y a lo largo de todo el trayecto está señalizada con carteles informativos.