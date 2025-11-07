El impresionante monumento gótico que deberías visitar una vez en la vida: emblema del Siglo de Oro valenciano, forma parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad
Es uno de los monumentos del gótico civil más admirados de toda Europa.
La historia de Valencia no se entendería sin la ruta de la seda. Su comercio trajo prosperidad y monumentalidad a la ciudad durante más de tres siglos, justo en ese momento en el que Europa vivía tiempos de expansión y de comercio con las Indias. Tal fue la importancia de Valencia en este negocio, que llegó a ser el epicentro de la producción de seda en España en el siglo XVIII.
Aquel esplendor comercial hizo que la ciudad creciera, en todos los sentidos, incluido el literal. Porque de aquel momento son algunos de los monumentos más icónicos que todavía hoy se conservan en la ciudad, testigos de aquel pasado glorioso que enriqueció a Valencia.
El más conocido es la Lonja de la Seda (Llotja de la Seda, en valenciano), uno de los edificios más característicos de la ciudad, y de los más imponentes: con sus cerca de 2.000 metros cuadrados y los más de 17 metros de alto que se alcanzan en la sala de Contratación, su monumentalidad es incuestionable.
La historia del monumento icónico de Valencia
Ante la prosperidad que estaba alcanzando la ciudad de Valencia a finales del siglo XIII, la antigua Lonja (ese espacio que servía para mercadear y hacer comercio) se estaba quedando pequeña, parecía insuficiente para lo que llegaba por vía de la Ruta de la Seda. Fue entonces cuando se tomó la decisión de dotar a la ciudad de un gran espacio que sirviera para dar respuesta y almacén al esplendoroso comercio de la seda.
En 1492 se coloca la primera piedra de la nueva Lonja de Mercaderes (se la conoce como Lonja de la Seda porque ese era su principal negocio), considerado hoy como uno de los monumentos gótico civiles más importantes que se pueden encontrar en Europa.
Se levanta frente al mercado central, otro de los grandes iconos de Valencia y obra magistral de la ingeniería industrial, y muy cerca del histórico barrio de Velluters, el que fuera núcleo de la producción de tejidos y hoy un referente en antiguos comercios vinculados a la seda (el tejido con el que se confeccionan los trajes regionales de falleras).
Cómo es la Lonja por dentro
Está formado por tres espacios claramente diferenciados y unificados por su precioso jardín o patio de naranjos: el torreón central, donde antiguamente se encontraba la capilla y la cárcel de mercaderes morosos (está en la parte más alta de la lonja); el Consulado del Mar, con su espléndido artesonado de madera esculpida y un gran lienzo de Espinosa, y la Sala de la Contratación o Salón de Columnario, la estrella de la lonja.
Se trata de un monumental espacio, muy amplio, en el que ocho columnas exentas soportan las bóvedas situadas a más de 17,40 metros de altura. La sensación al entrar por primera vez es sobrecogedora.
En el pasado, esta sala acogía también la Taula de Canvis o Mesa de Cambios, la responsable de mediar en las operaciones bancarias de la época. Actualmente esta mesa, así como la Primera Letra de Cambio conocida en España, que también se realizó aquí, están en el Archivo Municipal de Valencia.
No hace falta decir, pero lo haremos, que el valor histórico y patrimonial de la Lonja de la Seda es tan importante, que en su momento fue distinguida como Monumento Histórico-Artístico de carácter nacional y que además está declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Síguele la pista
Lo último