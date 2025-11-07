El impresionante monumento gótico que deberías visitar una vez en la vida: emblema del Siglo de Oro valenciano, forma parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad

La historia de Valencia no se entendería sin la ruta de la seda. Su comercio trajo prosperidad y monumentalidad a la ciudad durante más de tres siglos, justo en ese momento en el que Europa vivía tiempos de expansión y de comercio con las Indias. Tal fue la importancia de Valencia en este negocio, que llegó a ser el epicentro de la producción de seda en España en el siglo XVIII.