La impresionante iglesia románica que guardan 14 vecinos en el Pirineo: más de 1.000 años de historia documentada y declarada Bien de Interés Cultural

Majones no es uno de esos nombres que no destaca en demasía, pero una vez que lo conoces se te queda grabado permanentemente. Y no, no sale en los famosos listados de “imprescindibles”, ni mucho menos. Y, sin embargo, este pequeño pueblo de Huesca tiene una de esas historias que te reconcilian con lo que significa nuestro patrimonio; una iglesia románica que sigue en pie, con su lógica antigua intacta, sostenida (en lo cotidiano, en lo real) por una comunidad diminuta de unos catorce vecinos. Un edificio de más de mil años documentados. Y una declaración de Bien de Interés Cultural que, por sí sola, no conservaría ni una teja si no hubiese gente detrás.