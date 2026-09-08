El impresionante hallazgo que se ha encontrado durante unas obras en Granada: mosaicos de Poseidón, ninfas que funcionaban como fuentes y una residencia aristocrática

En el año 2004, el Ayuntamiento granadino se encontraba inmerso en unas obras para construir una depuradora cuando encontraron un impresionante yacimiento del siglo I d. C. A medida que avanzaban las excavaciones, fueron saliendo a la luz diferentes elementos que indican la existencia de una antigua villa romana en la Bética oriental, más concretamente en el pueblo de Salar, en Granada, conocido por su riqueza en la producción de vino, aceite y trigo.

Es una de las villas más importantes de la Hispania romana pues, a pesar de que se encontró hace poco más de dos décadas, está muy bien conservada y esconde un conjunto musivario en su interior. Más tarde, en 2006, se halló la pars urbana, la zona residencial del propietario. Luego, en 2018, salió a la luz una Venus Púdica, una enigmática figura de mármol. Así como un mosaico de Poseidón del siglo IV y una ninfa-fuente especialmente interesantes.

Sara Fernández García

El pasado 2023 se desarrolló la octava campaña arqueológica de este lugar y se hallaron los restos del patio de columnas del edificio monumental tardío, donde también se han encontrado basas, fustes y algunos capiteles decorados. Se cree que en esta zona del yacimiento habría vivido la familia del propietario de la finca en la segunda mitad del siglo V. Así, es una edificación de carácter monumental pero más sobria, humilde y cercana a las enseñanzas cristianas.

Un viaje en el tiempo

El origen de la villa data del siglo I d.C., cuando reinaba Tiberio. Aunque lo que se puede ver a día de hoy es una remodelación llevada a cabo en la primera mitad del siglo IV. Sus últimos habitantes la abandonaron a finales del siglo V, pero la vivienda se seguía utilizando hasta que un incendio acabó con ella de manera definitiva en el VI. De ambas épocas han aparecido diferentes piezas, aunque las más valiosas son las esculturas de las Venus Púdica y Capitolina.

La Venus Púdica hallada en la Villa Romana de Salar / Wikicommons. J.M. Grimaldi / Junta de Andalucía

Al principio de las excavaciones se pensaba que sería una zona rústica y de menor valor, pero con el tiempo se ha descubierto que se trata de “un peristilo más grande junto a una habitación medio circular que podría ser de unas termas o una iglesia romano-cristiana”, como declaró el alcalde de Salar en el año 2021. Posteriormente, han sido muchos más los descubrimientos que han apuntado a que no se trataba un lugar únicamente de uso residencial.

Un mosaico de la Villa Romana de Salar / Wikicommons. J.M. Grimaldi / Junta de Andalucía

Bien de Interés Cultural en el corazón de Granada

En 2024, los arqueólogos adivinaron los restos de una fachada con torre tipo mirador central, junto con el patio, las columnas y los capiteles decorados. La aparición de la dolabra romana confirmaría que en su natural menos lujoso se observaba ya la asunción del cristianismo como fe religiosa por parte de la clase dirigente. En definitiva, es una arquitectura de estilo bajoimperial donde la casa se organiza en torno a grandes pasillos que se configuran como espacios principales.

Restos de la vivienda de la Villa Romana de Salar / Wikicommons. J.M. Grimaldi / Junta de Andalucía

En el año 2021, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía inscribió a la Villa Romana de Salar como Bien de Interés Cultural, siendo un lugar que representa un importante testimonio material sobre la evolución histórica del municipio, así como la transición desde su fundación hasta su completo abandono. Es uno de los máximos exponentes para el estudio de la arquitectura de ámbito rural hispano, debido a sus mosaicos, pinturas murales, columnas y esculturas.