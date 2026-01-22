La impresionante basílica de Castilla y León que custodia el sepulcro de Santa Teresa: una joya espiritual, artística y patrimonial única en el mundo

Al hablar de Alba de Tormes no es una gran ciudad, ni mucho menos. Sin embargo, su peso histórico es enorme. Fue villa señorial, residencia de la Casa de Alba y un lugar estratégico durante siglos. Su silueta, dominada por la torre del castillo ducal y el perfil de la basílica, habla de poder, religión y cultura en una misma línea de horizonte. Sinceramente, pocos lugares dicen tanto con una simple vista, y eso ya, es valioso en sí mismo. Pero si Alba es conocida en todo el mundo, no es solo por su linaje nobiliario. Es porque aquí murió una de las figuras más influyentes del misticismo y la literatura universal.