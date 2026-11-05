La imponente ruta circular de Teruel donde la tierra cambia de color y crea un paisaje casi irreal

El otoño es una época ideal para hacer senderismo. Y en España tenemos la suerte de contar con rutas que son capaces de sobrecoger a cualquier viajero. Hoy, sin ir más lejos, nos vamos a acercar hasta Teruel para recorrer un paisaje deslumbrante que recuerda al mítico cañón del Colorado. Y, aunque en nuestro país hay otros rincones que se asemejan (como este de Toledo), lo cierto es que la rambla de Barrachina es una joya que merece ser recorrida y disfrutada.

Adriana Fernández

Arranco mi periplo en Teruel, entre torres mudéjares, escalinatas monumentales y plazas en las que me quedaría toda la tarde viendo a la gente pasar. Mi primera parada es la escalinata del Óvalo. Construida en 1920, nació para salvar el desnivel entre la estación de tren y el casco histórico. Sin embargo, lo que en principio iba a ser una obra meramente funcional terminó convirtiéndose en una de las imágenes más reconocibles de la capital turolense. Ladrillo, piezas cerámicas verdes y blancas, detalles neomudéjares que se mezclan con elementos modernistas y, en el tramo central, me detengo para observar el relieve de los Amantes de Teruel, la leyenda que ha dado fama universal a la ciudad.

La escalinata del Óvalo nació para salvar el desnivel entre la estación de tren y el casco histórico. / Istock / Marc Venema

Deambulo por el casco antiguo hasta llegar a la plaza del Torico. En realidad, no se llama así, pero poca gente (o quizá nadie) se refiere a ella como la plaza de Carlos Castel. En el centro, sobre una columna, descansa la pequeñísima figura del toro que se ha convertido en el símbolo de Teruel. (Si quieres, aquí te dejo 5 curiosidades poco conocidas de esta plaza del Torico).

Hay movimiento en las terrazas y los comercios colindantes, pero lo que más llama mi atención son las fachadas que rodean la plaza. Y es que me resulta sorprendente cómo pueden convivir en la ciudad estilos como el mudéjar o el modernismo, que alcanza su culmen en este enclave.

La figura del toro (de la plaza del Torico) se ha convertido en el símbolo de Teruel. / Istock / jon chica parada

Villaspesa: modernismo y anuncios con estrellas de Hollywood

Llega el momento de dejar la ciudad y pongo rumbo a Villaspesa, que será el punto de partida de una imponente ruta de senderismo donde la tierra cambia de color y el paisaje se transforma en un escenario casi irreal. Además, fue el escenario elegido por Johnny Depp para rodar un anuncio de Dior. Eso sí, antes toca descubrir la iglesia del Salvador.

Construida entre 1911 y 1912 por el arquitecto Pablo Monguió Segura, combina románico, gótico y mudéjar con una estética modernista que la convierte en el máximo exponente de esta corriente en territorio turolés. Y, ojo, porque se cuenta que los vecinos de la localidad trabajaron como albañiles para levantarla. Además, la iglesia del Salvador también homenajea a estos trabajadores gracias a las vidrieras de Rosario Valls, dedicadas a los oficios tradicionales de Villaspesa. Y, tras una restauración integral realizada a finales del siglo XX, el edificio fue declarado Bien de Interés Cultural en 2002, reconociendo así su valor histórico y arquitectónico.

La iglesia del Salvador de Villaspesa es el máximo exponente del modernismo en territorio turolés. / Istock / Daria Maksimova

Rambla de Barrachina, un paisaje de otro mundo

Desde Villaspesa es momento de dirigirme hacia la rambla de Barrachina, mi objetivo de esta escapada. Este enclave sirvió como escenario para el rodaje de las primeras escenas de la película Sirat. El filme, dirigido por Óliver Laxe, obtuvo el Premio del Jurado de Cannes en 2025 y se alzó con seis premios Goya en la última edición. Y, aunque la historia simula estar en el desierto del Sáhara, esta secuencia se grabó en Barrachina transformando el cañón en una rave real.

La idea es recorrer la zona mediante una ruta circular habiendo dejado el coche en la misma rambla de Barrachina. Para ello hay que salir de Villaspesa y coger la N330 hacia Cuenca. Al principio el terreno es algo incómodo (por la cantidad de piedras) y aburrido (excepto por las muelas al fondo), pero poco a poco va cambiando. Empiezan a aparecer barrancos, laderas de arcilla y cárcavas (que me recuerdan a la Capadocia).

La rambla de Barrachina fue el escenario elegido para el rodaje de las primeras escenas de la película Sirat. / Istock / estivillml

Los colores rojos, marrones y anaranjados inundan todo y solo se ven interrumpidos por la vegetación que se abre paso en algunos lugares. Veo como el paisaje se ha ido modelando gracias a las lluvias que han ido excavando barrancos y paredes.

La ruta tiene algo menos de 12 kilómetros y un desnivel en torno a los 233 metros. Además, resulta bastante sencilla y puede realizarse en algo menos de 4 horas. Eso sí, es importante que vayas preparado con cámara de fotos, puesto que las vistas desde la muela de Teruel te dejarán sin palabras. (Aquí puedes leer unos consejos de experto para hacer las mejores instantáneas). También es importante llevar agua, protección solar y calzado de senderismo. Y, un último consejo: si ha llovido recientemente, te recomiendo que pospongas la excursión, puesto que el terreno es arcilloso y puede estar muy resbaladizo.

La ruta de la rambla de Barrachina tiene algo menos de 12 kilómetros que se pueden recorrer en unas 4 horas. / Istock / poliki

En definitiva, si buscas un plan que integre joyas mudéjares, iglesias modernistas y escenarios naturales de película, aquí tienes una propuesta que demuestra que Teruel cuenta con verdaderos tesoros más allá de preciosos pueblos como Albarracín, Valderrobles o Calaceite.