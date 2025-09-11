El imponente castillo español que parece flotar en medio del océano Atlántico: tiene más de 500 años y ha vuelto a abrir sus puertas

Hay pocos lugares en España que impacten tanto a primera vista como el Castillo de San Sebastián. Situado en un islote al final de un espigón que se adentra en el Atlántico, la fortaleza parece flotar sobre el agua. Desde la orilla de la playa de La Caleta, la imagen es de postal; murallas de piedra, un faro blanco y el mar rompiendo contra los muros. Este enclave defensivo, declarado Bien de Interés Cultural en 1985, ha sido testigo de batallas, asedios y también de rodajes de cine, convirtiéndose en un icono de la ciudad de Cádiz.