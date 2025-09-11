El imponente castillo español que parece flotar en medio del océano Atlántico: tiene más de 500 años y ha vuelto a abrir sus puertas
El Castillo de San Sebastián, en Cádiz, se levanta sobre un islote frente a la playa de La Caleta. Una fortaleza con más de cinco siglos de historia que hoy vuelve a recibir visitantes.
Hay pocos lugares en España que impacten tanto a primera vista como el Castillo de San Sebastián. Situado en un islote al final de un espigón que se adentra en el Atlántico, la fortaleza parece flotar sobre el agua. Desde la orilla de la playa de La Caleta, la imagen es de postal; murallas de piedra, un faro blanco y el mar rompiendo contra los muros. Este enclave defensivo, declarado Bien de Interés Cultural en 1985, ha sido testigo de batallas, asedios y también de rodajes de cine, convirtiéndose en un icono de la ciudad de Cádiz.
Más de cinco siglos de historia
El origen del castillo se remonta a 1457, cuando marineros de la República de Génova levantaron en el islote una ermita dedicada a San Sebastián tras sobrevivir a una epidemia de peste. En el siglo XVIII, sobre ese mismo lugar, se construyó la fortaleza actual para reforzar las defensas de Cádiz frente a ataques navales.
Su posición estratégica era clave, pues junto con el Castillo de Santa Catalina, protegía la entrada por mar a la ciudad. Durante siglos, estas fortalezas hicieron de Cádiz uno de los puertos mejor defendidos de Europa; y eso, no es moco de pavo...
Arquitectura y un faro centenario
El castillo conserva una mezcla de elementos militares de distintas épocas. Destacan sus baluartes y murallas adaptados a la artillería moderna de los siglos XVII y XVIII, así como dependencias interiores que servían de cuarteles y almacenes.
En 1908 se añadió el faro de San Sebastián, una torre de hierro fundido de 41 metros de altura que sigue en funcionamiento y guía a los barcos que navegan por la bahía de Cádiz. Este faro, uno de los primeros en España construidos con esta técnica, es ya parte inseparable de la silueta del castillo...
Escenario de cine internacional
El atractivo visual del castillo ha traspasado fronteras gracias al cine. En 2002 se convirtió en localización de la película de James Bond Muere otro día, en la que Pierce Brosnan y Halle Berry recorren sus murallas en una de las escenas más recordadas de la saga. También ha aparecido en series y documentales, reforzando su fama como uno de los castillos más cinematográficos del país. Así que, si eres amante del cine tienes que visitarlo sí o sí...
Un nuevo comienzo...
Durante años, el Castillo de San Sebastián permaneció cerrado por motivos de conservación. Sin embargo, tras un largo proceso de restauración, ha vuelto a abrir sus puertas al público, devolviendo a gaditanos y viajeros la oportunidad de recorrer sus murallas. La reapertura permite descubrir no solo la historia militar del lugar, sino también disfrutar de un paseo único, pues llegar al castillo implica recorrer a pie el espigón que lo conecta con la ciudad, con el Atlántico rompiendo a ambos lados. Al atardecer, la experiencia es difícil de olvidar.
El castillo y su entorno
Visitar el Castillo de San Sebastián es también disfrutar de uno de los rincones más especiales de Cádiz. Justo enfrente se encuentra la Playa de La Caleta, la más popular y fotogénica de la ciudad, flanqueada por el Castillo de Santa Catalina. Muy cerca, el barrio de la Viña ofrece bares y tabernas donde probar el pescaíto frito o unas tortillitas de camarones después del paseo. Vamos, un planazo en toda regla.
El conjunto convierte a esta parte de la ciudad en un plan perfecto: mar, historia, gastronomía y unas vistas que resumen el espíritu de Cádiz.
Un castillo único en el mundo
El Castillo de San Sebastián no es solo una fortaleza militar, es un símbolo de Cádiz, un testigo de más de cinco siglos de historia y un escenario espectacular que parece flotar en mitad del océano. Su reapertura devuelve a la ciudad uno de sus monumentos más queridos y ofrece al visitante una experiencia inolvidable; la de caminar sobre el mar hacia una fortaleza que ha resistido al tiempo y a las mareas.
Un lugar donde el Atlántico y la historia se abrazan, demostrando que Cádiz siempre guarda un as bajo la manga para sorprender.
