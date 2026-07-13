El imponente cañón gallego con viñedos verticales imposibles de la Edad Media: concentra la mayor densidad de monasterios románicos de Europa y aspira a convertirse en Patrimonio Mundial

La Ribeira Sacra es, probablemente, uno de los paisajes naturales y culturales más espectaculares y menos conocidos de España. Un territorio que se extiende por el sur de la provincia de Lugo y el norte de Ourense, justo ahí donde los ríos Sil y Miño han excavado profundos cañones rodeados de monasterios medievales y viñedos plantados en terrazas verticales de una manera tan audaz que no parece real. Pero lo es.

Un paisaje casi mágico escondido entre Lugo y Ourense. / Istock

Lo que hace que tan especial a esta comarca, conocida por la calidad de sus vinos y la heroicidad de sus viticultores, son tres elementos que rara vez suelen coincidir en otro lugar del territorio español que le confieren una identidad única: un paisaje natural impresionante, un patrimonio excepcional y esa tradición vitivinícola que arrastra casi dos mil años de historia.

Yan Carlos Toledo

La ribera de los monasterios románicos

El nombre de la comarca ya dice mucho de lo que el viajero puede encontrar en ella. Y es que la Ribeira Sacra significa, literalmente, ribera sagrada. No es una manera de hablar, es un nombre que define a este territorio que concentra una de las mayores densidades de iglesias y monasterios románicos de Europa.

Un paisaje marcado por los monasterios medievales, como Santo Estevo del Sil. / Istock

Fue durante los siglos VI y XIII cuando decenas de comunidades monásticas se establecieron en estos valles aislados. Digamos que el lugar reunía todo lo que los monjes precisaban: silencio y recogimiento. Por eso fue el lugar donde levantaron monasterios que todavía hoy marcan la identidad del territorio de la Ribeira Sacra. Tres de los más importantes son el Monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, el de Santa Cristina de Ribas de Sil y el de San Pedro de Rocas.

Los cañones imposibles del Sil

Junto con el rico patrimonio románico, son los cañones que dibujan este paisaje imposible de laderas verticales y viñedos en terrazas los que ofrecen la imagen más icónica del territorio en esta zona de Galicia. Y es que, en algunos puntos, las paredes de roca caen desde más de 500 metros de altura hasta tocar el río.

Un paisaje imposible de laderas verticales y viñedos en terrazas. / Istock

La carretera que lo atraviesa serpentea entre curvas y miradores que ofrecen algunas de las mejores vistas del territorio, como los de Cabezoás, Vilouxe o Balcóns de Madrid. Desde cualquiera de ellos se puede apreciar en toda su inmensidad la audacia de los cultivos en este territorio, marcado por los viñedos plantados en bancales de piedra sobre pendientes tan pronunciadas que todo el trabajo de poda y recolección debe hacerse a mano. De ahí que se la conozca como agricultura heroica. No es para menos.

Próximo Patrimonio Mundial por la UNESCO

Todo ello forma uno de los paisajes culturales de interior más extraordinarios de toda España. Y decimos culturales porque se trata de un paisaje trazado por la mano humana, y no solo de manera natural por la erosión del tiempo: las terrazas de piedra de los viñedos son el mejor ejemplo.

Es uno de los paisajes culturales de interior más extraordinarios de toda España. / Istock

El territorio es la perfecta combinación entre geología, historia, arquitectura y vino, y es precisamente esa integración la que ha motivado su candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO, con el que se pretende poner en valor calidad paisajística y cultural de la comarca. Algo que, sin título oficial, es digna de reconocimiento y ampliamente conocida en toda España, como no podía ser de otro modo.