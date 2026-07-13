El imponente cañón gallego con viñedos verticales imposibles de la Edad Media: concentra la mayor densidad de monasterios románicos de Europa y aspira a convertirse en Patrimonio Mundial
Abadías medievales, viñedos heroicos y un paisaje con más de dos mil años de historia.
La Ribeira Sacra es, probablemente, uno de los paisajes naturales y culturales más espectaculares y menos conocidos de España. Un territorio que se extiende por el sur de la provincia de Lugo y el norte de Ourense, justo ahí donde los ríos Sil y Miño han excavado profundos cañones rodeados de monasterios medievales y viñedos plantados en terrazas verticales de una manera tan audaz que no parece real. Pero lo es.
Lo que hace que tan especial a esta comarca, conocida por la calidad de sus vinos y la heroicidad de sus viticultores, son tres elementos que rara vez suelen coincidir en otro lugar del territorio español que le confieren una identidad única: un paisaje natural impresionante, un patrimonio excepcional y esa tradición vitivinícola que arrastra casi dos mil años de historia.
La ribera de los monasterios románicos
El nombre de la comarca ya dice mucho de lo que el viajero puede encontrar en ella. Y es que la Ribeira Sacra significa, literalmente, ribera sagrada. No es una manera de hablar, es un nombre que define a este territorio que concentra una de las mayores densidades de iglesias y monasterios románicos de Europa.
Fue durante los siglos VI y XIII cuando decenas de comunidades monásticas se establecieron en estos valles aislados. Digamos que el lugar reunía todo lo que los monjes precisaban: silencio y recogimiento. Por eso fue el lugar donde levantaron monasterios que todavía hoy marcan la identidad del territorio de la Ribeira Sacra. Tres de los más importantes son el Monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, el de Santa Cristina de Ribas de Sil y el de San Pedro de Rocas.
Los cañones imposibles del Sil
Junto con el rico patrimonio románico, son los cañones que dibujan este paisaje imposible de laderas verticales y viñedos en terrazas los que ofrecen la imagen más icónica del territorio en esta zona de Galicia. Y es que, en algunos puntos, las paredes de roca caen desde más de 500 metros de altura hasta tocar el río.
La carretera que lo atraviesa serpentea entre curvas y miradores que ofrecen algunas de las mejores vistas del territorio, como los de Cabezoás, Vilouxe o Balcóns de Madrid. Desde cualquiera de ellos se puede apreciar en toda su inmensidad la audacia de los cultivos en este territorio, marcado por los viñedos plantados en bancales de piedra sobre pendientes tan pronunciadas que todo el trabajo de poda y recolección debe hacerse a mano. De ahí que se la conozca como agricultura heroica. No es para menos.
Próximo Patrimonio Mundial por la UNESCO
Todo ello forma uno de los paisajes culturales de interior más extraordinarios de toda España. Y decimos culturales porque se trata de un paisaje trazado por la mano humana, y no solo de manera natural por la erosión del tiempo: las terrazas de piedra de los viñedos son el mejor ejemplo.
El territorio es la perfecta combinación entre geología, historia, arquitectura y vino, y es precisamente esa integración la que ha motivado su candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO, con el que se pretende poner en valor calidad paisajística y cultural de la comarca. Algo que, sin título oficial, es digna de reconocimiento y ampliamente conocida en toda España, como no podía ser de otro modo.
- La ciudad europea perfecta para mayores de 65 años es la capital de la eterna primavera: una antigua ciudad balneario, con jardines botánicos siempre en flor y paseos llanos frente al Atlántico
- Las raíces de Lamine Yamal (19 años) están en el '304', un barrio obrero de 11.000 vecinos, canchas de cemento y los vestigios de termas romanas del siglo I: 'Al final es tu casa, lo es todo
- 291 puentes y 91 túneles hasta coronar los 2.033 metros de altura: así es la escapada en tren más espectacular y refrescante del mundo, ocho horas de paisajes a través de los Alpes suizos
- Ni Doñana ni el Delta del Ebro, el auténtico paraíso de flamencos rosas de España está en una Reserva Natural de Málaga: está considerada la segunda colonia más importante de Europa
- El pueblo más bonito del mundo está en Aragón y es un valle de cuento a orillas de un embalse: te transporta a uno de los escenarios más especiales de Disney
- Lucía, 27 años, 9 vecinos, y una antigua casa en una aldea gallega en lugar de la gran ciudad: 'Vivir en un pueblo es muy barato si tienes tus propios animales y un huerto
- Rafael Moneo, arquitecto español y Premio Pritzker: 'Aún recuerdo mi primera visita. Los arqueólogos habían excavado toda una manzana encontrando acueductos, enterramientos, e incluso restos de una presunta iglesia paleocristiana
- El refugio de Paco León (51 años) es el barrio sevillano de bloques altos y veranos de calor extremo donde se crió: 'Es todo un orgullo