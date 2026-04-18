Las iglesias románicas más impresionantes de España están en un valle casi desconocido: un conjunto histórico único con templos que han resistido intactos desde la Edad Media
El Valle de Valdegovía concentra un conjunto de iglesias románicas distribuidas en distintos núcleos rurales.
No es un destino especialmente conocido, pero el Valle de Valdegovía (Álava) bien merece una visita porque concentra uno de los conjuntos de arquitectura medieval más interesantes del interior del País Vasco.
Repartidas entre pequeñas localidades, varias iglesias conservan todavía elementos románicos reconocibles que rara vez encuentras en otro lugar (su románico suele compararse con otros conjuntos más conocidos, como el Románico Palentino o el Valle de Boí, aunque a una escala menor).
Un románico rural bien conservado
El románico de Valdegovía se desarrolla principalmente entre los siglos XI y XIII, como en buena parte del norte peninsular. Pero aquí, sin embargo, no aparecen grandes construcciones monumentales, sino iglesias que se levantaron en pequeños núcleos rurales que forman parte de este municipio de apenas 1.000 vecinos repartidos en 30 aldeas.
Muchas de ellas mantienen rasgos característicos del estilo: ábsides semicirculares, muros de piedra bien trabajada y elementos decorativos sencillos, como canecillos o portadas sin una ornamentación excesiva como en otras épocas en las que se levantaron grandes proyectos impulsados por el poder eclesiástico.
Aunque hay multitud de ejemplos y lo divertido es ir descubriendo uno a uno, algunos puntos que no puedes olvidar en tus paradas son la Iglesia de San Martín de Bachicabo, con estructura románica visible o la Iglesia de San Román de Tobillas, cuyo origen se remonta al siglo IX, aunque el edificio actual incluye cambios posteriores.
A estos ejemplos se suman otros templos repartidos por el valle como la Iglesia de la Asunción de Cárcamo, que conserva restos románicos en su estructura, aunque con reformas posteriores. También la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Espejo.
Un territorio con varias etapas históricas
Aunque el románico es el hilo conductor, Valdegovía no se limita a ese periodo. Algunos templos presentan modificaciones posteriores, lo que es habitual en edificios que han seguido en uso durante siglos y no desaparecieron por incendios o guerras, como ha ocurrido en tantas ocasiones.
Más allá de las iglesias, en el valle también se conservan construcciones civiles que ayudan a entender la evolución del territorio, como la Torre de los Varona (Villanañe), una casa-torre de origen bajomedieval.
Qué tener en cuenta antes de ir
Una de las características de Valdegovía es que no concentra su patrimonio en un único punto. Las iglesias están repartidas en distintos pueblos, por lo que tienes que desplazarte entre ellos para poder verlas todas.
No se trata de llegar a un lugar concreto, sino de organizar un recorrido por este municipio que limita con la provincia de Burgos. Las distancias son cortas, pero el transporte público es limitado, por lo que lo más habitual es moverse en coche para hacer paradas breves en cada punto.
También te conviene saber que muchas iglesias no tienen un horario turístico amplio. Algunas permanecen cerradas fuera de momentos concretos, por lo que si hay alguna que te interesa en particular, lo recomendable es que te informes previamente o consultes a las oficinas locales.
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