La iglesia visigoda más antigua de España es Bien de Interés Cultural: dicen que su manantial tenía propiedades curativas, lleva en pie casi 1.400 años y fue fundada por un rey
La Iglesia de San Juan de Baños, consagrada en el año 661 por el rey visigodo Recesvinto, es uno de los templos cristianos más antiguos conservados de la península.
Durante el siglo VII, cuando la península estaba gobernada por los reyes visigodos, se levantó un pequeño templo que todavía hoy se conserva casi intacto. Se trata de la Iglesia de San Juan de Baños (o San Juan Bautista), considerada el edificio religioso visigodo mejor conservado de España.
La iglesia se encuentra en Baños de Cerrato, una pequeña localidad situada en la provincia de Palencia en un entorno tranquilo y rural a tan solo siete kilómetros de la capital palentina.
Su construcción está documentada gracias a una inscripción en latín conservada en la piedra del arco en la que se indica que el templo fue consagrado el 3 de enero del año 661 por el rey visigodo Recesvinto, un detalle que permite conocer con precisión su origen (algo que es difícil de concretar en muchos otros templos).
Un templo visigodo del siglo VII
La iglesia muestra las características habituales de la arquitectura visigoda, con planta basilical y organizada en tres naves separadas por columnas que sostienen arcos de herradura, un tipo de arco muy característico de este periodo.
El interior conserva elementos que ayudan a entender cómo se construían estos templos en la Alta Edad Media. Los arcos están sobre columnas de mármol reutilizadas, con los capiteles ocre amarillo pastel y los muros están levantados con grandes bloques de sillería que son de piedra caliza dura de color beige pálido.
Aunque el edificio ha sido restaurado en distintas épocas, buena parte de sus elementos fundamentales siguen siendo los del siglo VII, motivo por el cual la iglesia se considera uno de los ejemplos más importantes de arquitectura visigoda conservados en la península ibérica. La importancia histórica y artística del templo llevó a su declaraciónen en 1897 como Bien de Interés Cultural.
El manantial que dio origen al lugar
La historia del templo está ligada a un manantial situado muy cerca de la iglesia. Según una tradición transmitida durante siglos, el rey Recesvinto padecía una enfermedad renal y, al parar a descansar en este pueblo, acudió a este lugar para beber el agua del manantial donde anteriormente existieron unas termas romanas.
Tras mejorar su salud milagrosamente, la historia cuenta que ordenó construir la iglesia como agradecimiento. No existe documentación histórica que confirme este episodio como un hecho real, pero la historia forma parte de la tradición local y explica el origen del nombre del lugar. Además de Fuente de san Juan, también se le conocone como Fuente de Recesvinto.
El topónimo Baños está relacionado precisamente con la presencia de estas aguas, que durante mucho tiempo fueron consideradas beneficiosas. El manantial siguió siendo visitado durante siglos por personas que acudían a beber o recoger agua.
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