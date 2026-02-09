La iglesia escondida única en Galicia: situada en una isla exclusiva, con una fachada cubierta de conchas y en la que se casó un presidente del Gobierno

El edificio fue construido en el año 1909, aunque sin su característica fachada, la cual se inició en los años 40. Pasarían diez años desde que se tomará la decisión de cubrirla totalmente con conchas de vieira, para protegerla del desgaste que provocaban los habituales temporales, y por fin, en los años 50, el proceso se terminó. Desde entonces, miles de turistas se acercan a admirar un espectáculo visual único en el planeta: una capilla con una facha recubierta de miles de conchas blancas y rosadas.