La iglesia románica que guardan 17 habitantes en Guadalajara: es Bien de Interés Cultural, guarda una reliquia del siglo XII y sorprende por sus arcos de medio punto

El pueblo se alza en lo alto de una planicie, protegido por una espesa alameda en una de las zonas más bonitas de la provincia castellana, el límite entre la Alcarria y la Sierra Norte. En un lado de la cuesta por la que se accede al pueblo, como si de un secreto se tratase, aparece la iglesia de San Salvador. Se construyó en el siglo XIII, durante la baja Edad Media, y lo que hoy se puede observar es prácticamente lo mismo que se proyectó en aquel momento.