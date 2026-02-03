La iglesia románica que guardan 17 habitantes en Guadalajara: es Bien de Interés Cultural, guarda una reliquia del siglo XII y sorprende por sus arcos de medio punto
Viajar hasta la Alcarria es una manera de descubrir sitios nuevos a cada paso, como sucede con esta iglesia al lado de Sigüenza.
Hay iglesias que cuentan más historias que varios pueblos juntos. Cuyos muros hablan por sí solos de lo que significó antaño aquel lugar. No importa si el viajero es católico, musulmán, budista o ateo, pues si se topa con edificios tan maravillosos como muchas iglesias perdidas de España quedará anonadado, pensando cómo es posible que una construcción tan bella sea una completa desconocida.
Es lo que a muchos se les pasa por la cabeza al contemplar la iglesia de San Salvador en Carabias, una pedanía del municipio de Sigüenza, en Guadalajara. No llegan a 20 las almas que la habitan, pero aun así alberga entre sus fronteras una auténtica joya del románico tardío en mitad de la nada, dicho mal y pronto. Porque precisamente "nada" no es lo que aquí podemos encontrar.
El silencio y la tranquilidad envuelven el ambiente de Carabias -que no se debe confundir con el municipio de Segovia del mismo nombre-. Podría considerarse como un hallazgo fortuito y muy afortunado, pues son muchos los que se quedan en las maravillas medievales de Sigüenza, que no son pocas, y no se atreven a ir más allá. Pero cuando lo hacen, se topan con este lugar donde el tiempo parece transcurrir más lento.
8 siglos de historia y una arquitectura modelo
El pueblo se alza en lo alto de una planicie, protegido por una espesa alameda en una de las zonas más bonitas de la provincia castellana, el límite entre la Alcarria y la Sierra Norte. En un lado de la cuesta por la que se accede al pueblo, como si de un secreto se tratase, aparece la iglesia de San Salvador. Se construyó en el siglo XIII, durante la baja Edad Media, y lo que hoy se puede observar es prácticamente lo mismo que se proyectó en aquel momento.
Se trata de un edificio de planta rectangular y una sola nave, con la torre-campanario añadida posteriormente en el lado meridional del ábside. Destaca su atrio porticado, el más grande de las iglesias rurales románicas de todo Castilla con 20 arcos de medio punto apoyados en columnas dobles. En su interior, se conserva una pila bautismal gallonada de origen románico, aunque todo el templo fue restaurado en el siglo XVII, sobreelevando la nave.
A pesar de su estructura sobria y sencilla, es una de las iglesias que más representan la importancia de la arquitectura románica en Guadalajara. Era un momento en el que los reinos cristianos iban ganando terreno muy poco a poco a los musulmanes, y por todas esas influencias diferentes, se considera que el románico rural alcarreño tiene identidad propia. Otros ejemplos de ello son la iglesia de Santa Coloma en Albendiego o los templos de Atienza.
Qué ver en el entorno
Si después de contemplar esta belleza el viajero se queda con ganas de más, puede conocer los alrededores, que cuentan con el mismo encanto que Carabias y su iglesia. Desde Sigüenza, Atienza y su paisaje que se ha postulado para convertirse en Patrimonio de la Humanidad, hasta Palazuelos, el pueblo que se conoce como la 'Ávila alcarreña' por estar completamente fortificado desde el siglo XV.
