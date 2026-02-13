La iglesia románica que se ha convertido en icono del arte medieval catalán: Patrimonio de la Humanidad, Bien de Interés Cultural y tiene la imagen más espectacular del románico

España está repleta de templos religiosos de primer nivel, de eso nadie tiene ninguna duda. Sin embargo, pocas iglesias pueden decir que definieron la imagen pública de un periodo artístico entero. Y Sant Climent de Taüll, la protagonista de hoy, lo hizo sin mucho esfuerzo. La iglesia fue construida para una pequeña comunidad del Pirineo y pensada para resistir y durar. Para sorpresa de todos, terminó convirtiéndose en el símbolo del románico catalán y en una referencia internacional para historiadores del arte. La razón responde a una combinación poco frecuente de arquitectura bien estructurada, un buen contexto y una imagen (el Pantocrátor) que ha acabado por trascender al propio edificio.