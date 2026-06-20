Parece Moscú, pero es Madrid: la iglesia ortodoxa de estilo neobizantino con cinco cúpulas doradas y 756 metros cuadrados de terreno
Sorprende por su arquitectura inspirada en los grandes templos rusos y se ha convertido en uno de los edificios religiosos más singulares de la capital.
¿Crees que ya conoces Madrid de arriba a abajo y no hay nada que pueda sorprenderte? Pues te equivocas (incluso si llevas años viviendo en la capital). En un barrio residencial del norte de la ciudad se levanta uno de los edificios más sorprendentes de Madrid: la Catedral Ortodoxa Rusa de Santa María Magdalena. Sí, sí, igualita que las de Rusia. Su arquitectura neobizantina y su llamativa silueta la convierten en una de las construcciones más singulares y menos conocidas de la ciudad.
Entre bloques residenciales y avenidas, este edificio blanco coronado por cinco cúpulas doradas recuerda mucho más a las iglesias de Moscú o San Petersburgo que a la arquitectura habitual de la capital española. Se trata de la sede de la Iglesia Ortodoxa Rusa en nuestro país y fue inaugurada en 2013.
La historia de la catedral comenzó a principios de la década de 2000, cuando la comunidad ortodoxa rusa de Madrid impulsó la construcción de un templo propio. Para ello se destinó una parcela de 756 metros cuadrados situada en la Gran Vía de Hortaleza, una de las principales arterias del distrito.
Las obras permitieron levantar un edificio inspirado en la tradición arquitectónica rusa y bizantina, siguiendo modelos muy diferentes a los que encontramos en la arquitectura religiosa española. El resultado fue una construcción de color blanco coronada por cinco cúpulas doradas que se ha convertido en uno de los elementos más reconocibles del barrio.
Cinco cúpulas doradas inspiradas en la tradición ortodoxa
El elemento más característico del edificio son sus cinco cúpulas doradas, que son las que atraen todas las miradas de los curiosos que se sorprenden al ver por primera vez esta iglesia tan diferente. Esta disposición tiene un profundo significado dentro de la tradición ortodoxa rusa y está presente en numerosos templos históricos del país.
La cúpula central simboliza a Jesucristo, mientras que las cuatro menores representan a los evangelistas. Todas ellas están rematadas por cruces ortodoxas y recubiertas con materiales que reflejan la luz del sol, lo que aumenta la espectacularidadd que ya de por sí tiene el conjunto.
Quien esté interesado en la arquitectura reconocerá el estilo neobizantino del templo, una corriente inspirada en las formas desarrolladas por el Imperio Bizantino y que posteriormente se adaptaron por la tradición rusa. Lo más típico son los arcos, los volúmenes compactos y las cubiertas bulbosas. Nada que ver con el estilo de las iglesias católicas habituales en España, lo que la hace más llamativa dentro de la capital.
La sede de la Iglesia Ortodoxa Rusa en España
Más allá de su interés arquitectónico, la catedral desempeña un papel fundamental para la comunidad ortodoxa rusa residente en España. Desde la creación de la diócesis correspondiente a la Península Ibérica, el templo se consolidó como uno de los principales centros religiosos de la Iglesia Ortodoxa Rusa en nuestro país. En su interior se celebran regularmente oficios religiosos siguiendo la liturgia tradicional ortodoxa, que caracteriza por la presencia de iconos, cantos litúrgicos y una decoración profundamente vinculada a la tradición oriental cristiana.
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