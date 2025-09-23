La iglesia neogótica de Barcelona que esconde una de las obras más desconocidas de Gaudí: no es modernista y no se ve a simple vista

Gaudí todavía era un aprendiz cuando se sumó al proyecto de construcción de esta iglesia neogótica (levantada en la calle de les Monges esquina con calle del Vallés) en 1879. Solo faltaban tres años para que el genial arquitecto se metiera de lleno en la construcción de la basílica de la Sagrada Familia, a solo cuatro kilómetros de distancia de esta parroquia, pero este proyecto todavía está muy lejos del Modernismo con el que brillaría en la ciudad, y fuera de ella.