La iglesia neoclásica que corona Córdoba y sorprende a los viajeros desde hace siglos

A diferencia de los románticos, los viajeros ilustrados buscaban educar y rescatar información con fines más utilitarios. No se dejaban llevar tanto por el exotismo de la herencia multicultural como por otras obras más recientes que representaban el progreso. Entre estos figuraba Leandro Fernández de Moratín. Fue precisamente él, en el siglo XVIII, quien, explorando la ciudad, se topó con este templo y no dudó en destacarlo entre los monumentos cordobeses: «De lo moderno merece verse la Iglesia de Santa Victoria, con una buena portada corintia» (citado en La imagen geográfica de Córdoba en la literatura viajera de los siglos XVIII y XIX, de Antonio López Oliveros).