La iglesia gótica más curiosa del mundo está en España: escondida dentro de un túnel y bajo un puerta del siglo XVI que lleva hasta la ciudadela medieval

Y si la capilla es singular, la puerta que da acceso lo es todavía más. Se trata de una construcción rodeada por un foso, edificada en recodo para controlar el acceso a la ciudad (la capilla tenía la función mística de salvaguardarla) y un acceso lateral a las galerías subterráneas de la ciudad a través de un recorrido de casi cinco kilómetros. Todo ello hace de este lugar uno de los monumentos más representativos de todo el recinto de Melilla La Vieja.