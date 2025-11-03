La iglesia gótica más curiosa del mundo está en España: escondida dentro de un túnel y bajo un puerta del siglo XVI que lleva hasta la ciudadela medieval
Es una capilla medieval tan bien conservada que está protegida como Bien de Interés Cultural.
No es habitual encontrar obras góticas fuera del contexto europeo. Y es que el Gótico fue un movimiento artístico que invadió todo el continente, o mejor dicho, toda Europa Occidental, durante la baja Edad Media; es decir, desde finales del siglo XII hasta el siglo XV. Eso hace que todas las grandes construcciones góticas, principalmente iglesias y catedrales, se encuentren en suelo europeo. Pero hay excepciones.
No hay que olvidar que la Edad Media fue un periodo de mucho movimiento, en todos los sentidos, y la expansión colonial de Europa fue en aumento a partir del siglo XV, sobre todo. Eso explica que fuera de las fronteras físicas del continente se hayan encontrado buenos ejemplos de arquitectura gótica.
Declarado Conjunto Histórico-Artístico
En África solo hay una iglesia gótica, y lo más curioso es que está levantada en una ciudad histórica española. Se trata de la capilla de Santiago, el mejor y único ejemplo gótico africano. Y si su sola existencia ya es una rareza, su ubicación lo es aún más.
Para ver esta capilla de cerca hay que ir hasta la Ciudadela de Melilla, esa zona fortificada de la ciudad Autónoma en cuyo interior se encuentra el casco antiguo. Se trata de un bellísimo entramado de callejuelas y edificios singulares declarado Conjunto Histórico Artístico que se alzan sobre un peñón rocoso con vistas al Mediterráneo.
Dónde está la capilla gótica de África
La capilla no está a simple vista, hay que buscarla dentro del túnel que lleva desde la Puerta de Santiago hasta la Puerta de Santa Ana, que es donde estaba el acceso al primer recinto fortificado de Melilla la Vieja. La capilla fue construida inicialmente en 1551 por Miguel de Perea, el mismo ingeniero que levantó la Puerta de Santiago, y lo hizo con un marcado estilo gótico, con bóvedas de nervaduras en terceletes.
Un siglo más tarde, la capilla fue reformada para acoger en su interior un altar en honor a Santiago. Dicen que la imagen que se colocó en la capilla se trajo desde otro lugar emblemático: la iglesia de la Purísima Concepción, que es la iglesia más antigua de Melilla. No es de extrañar que la capilla haya sido protegida como Bien de Interés Cultural, junto con el resto del centro histórico de Melilla la Vieja.
Y si la capilla es singular, la puerta que da acceso lo es todavía más. Se trata de una construcción rodeada por un foso, edificada en recodo para controlar el acceso a la ciudad (la capilla tenía la función mística de salvaguardarla) y un acceso lateral a las galerías subterráneas de la ciudad a través de un recorrido de casi cinco kilómetros. Todo ello hace de este lugar uno de los monumentos más representativos de todo el recinto de Melilla La Vieja.
