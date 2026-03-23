Así es la iglesia de Galicia que no puedes perderte este mes: un santuario frente al mar en el fin del mundo y rodeado de piedras milagrosas

Según la leyenda local que recoge la revista, este templo está relacionado con la historia del Camino de Santiago. La tradición cuenta que el apóstol, cansado de predicar con poco éxito, llegó hasta el fin del mundo conocido —o Finisterre— y allí, decepcionado, pensó en abandonar su tarea evangelizadora. En ese momento, la Virgen María llegó navegando en una barca de piedra, y le dijo que su tarea tendría frutos en el futuro. «Los que creen en esta historia señalan que esas gigantescas piedras que parecen moldeadas por gigantes, cerca del pueblo coruñés de Muxía, son los restos de la embarcación pétrea que trajo a la madre de Jesucristo», señalan.