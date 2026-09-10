La iglesia excavada en roca más grande de España está en un pueblo de 49 habitantes: una nave entera vaciada en la montaña, declarada Bien de Interés Cultural y con más de 1.000 años

A las puertas de Cantabria hay un pueblito de menos de 50 habitantes con uno de los tesoros más singulares de la provincia: una iglesia excavada en la piedra, un antiguo casco histórico y un cañón formado por las corrientes de un río, que convierten el destino en uno de los más interesantes (e infravalorados) del norte de la Península Ibérica. El pueblo, mientras tanto, se asienta a los pies del monte Cildá, dentro del Geoparque Mundial de la UNESCO Las Loras, un territorio reconocido por su valor geológico. ¿No te empieza a picar el gusanillo por saber más? ¡Te lo contamos todo!

Siendo sinceros, el entorno de Olleros de Pisuerga merece una visita más allá de la iglesia, de la que hablaremos más abajo. En lo alto de Monte Cildá se encuentran los restos de un antiguo asentamiento cántabro que tuvo una larga ocupación y que conserva vestigios de diferentes épocas, incluidos elementos romanos y visigodos. El Cañón de la Horadada, excavado por el río Pisuerga, ofrece uno de los paisajes más llamativos de la zona.

Adriana Fernández

Las paredes rocosas acompañan el curso del agua y crean un escenario especialmente atractivo para caminar, hacer fotografías o simplemente contemplar cómo el río ha ido modelando el territorio. De vuelta en el pueblo, el recorrido continúa entre construcciones tradicionales hasta la ermita de Nuestra Señora la Real, donde todavía pueden reconocerse algunos rasgos del románico rural tardío. Pero el patrimonio de Olleros de Pisuerga tiene un protagonista principal: su iglesia excavada en la roca.

El exterior de la iglesia de Santos Justo y Pastor en Olleros de Pisuerga (Palencia) / Istock / JJFarquitectos

Una de las iglesias más peculiares de España

Ha llegado el momento de analizar con detalle la gran joya de este pueblo: junto al cementerio, se esconde la iglesia de los Santos Justo y Pastor, uno de los conjuntos rupestres más singulares del país. Curiosamente, el origen del templo sigue siendo motivo de debate entre los historiadores: algunas hipótesis lo sitúan ya en el siglo VII, mientras que la datación más extendida apunta al siglo IX o X, cuando monjes mozárabes llegados del sur, huyendo del avance de Al-Ándalus, se instalaron en la zona y comenzaron a excavar la piedra.

La entrada a la iglesia de Santos Justo y Pastor en Olleros de Pisuerga (Palencia) / Istock / Agustin Orduna

A esa fase inicial se fueron sumando ampliaciones a lo largo de los siglos, con formas cada vez más románicas, hasta llegar a los añadidos de los siglos XVII y XVIII, como la portada de acceso actual. Conocida como la Catedral de la Piedra, el templo fue excavado directamente en la roca y conserva en su interior un espacio que permite imaginar la vida de las primeras comunidades religiosas que encontraron refugio en estos parajes.

El resultado es un edificio que combina dos naves con sus respectivos ábsides, bóvedas de cañón apuntado y una orientación norte-sur poco habitual en la arquitectura cristiana, condicionada por la propia forma de la roca en la que se talló. Todo está esculpido sobre la roca natural. Mientras tanto, en el exterior, un sencillo pórtico precede al templo y una pequeña espadaña corona el conjunto. A pocos metros aparecen una necrópolis rupestre, antiguas cuevas excavadas en la roca y una torre que durante años ejerció como campanario.

La torre de la iglesia de Santos Justo y Pastor en Olleros de Pisuerga (Palencia) / Istock / phbcz

Nombre de artesanos: considerada la más grande de España (y que todavía es de culto)

El propio nombre del pueblo, Olleros, remite al oficio de quienes fabricaban ollas de barro, y esa tradición dejó huella en el propio conjunto rupestre. Junto a la iglesia se levanta una torre-campanario de piedra de sillería del siglo XVII, construida sobre una cueva que se cree que fue el antiguo baptisterio y que, según la tradición local, también se usó para cocer las vasijas que daban nombre al pueblo. Dentro del templo, bajo la imagen de un Cristo, se conserva un ara romana hallada en una de las casas de Olleros, un pequeño recordatorio de que la zona ya estaba habitada mucho antes de que se excavara la iglesia.

Tradición frente al templo En la campa que se abre frente al templo se celebra cada primer domingo de agosto la Gran Paellada Ollerense, una fiesta que nació como romería local y que hoy llega a reunir a más de 2.000 personas en torno a una paella gigante de marisco, música y convivencia al aire libre. Fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en 1994.

Entre los especialistas en arte rupestre, la iglesia de Olleros comparte fama con la de Santa María de Valverde, como uno de los dos grandes referentes del eremitismo rupestre peninsular. José Luis Calvo, delegado de Patrimonio de la diócesis de Palencia, explicaba en una entrevista con el semanario católico Alfa y Omega que los monjes que excavaron este templo buscaban la simbiosis entre Dios, el hombre y la creación, y recordaba que utilizar las rocas como refugio natural era una práctica habitual ya en el siglo VIII.

El interior de la iglesia de Santos Justo y Pastor en Olleros de Pisuerga (Palencia) / Istock / Nandi Estevez

A diferencia de otros templos rupestres de la zona, convertidos hoy en visitas puramente arqueológicas, sigue abierta al culto de forma ininterrumpida. Durante años, ha sido un vecino del pueblo quien ha custodiado la llave para que los visitantes puedan entrar fuera del horario de misa. Actualmente, se puede visitar por solo dos euros y conviene consultar su acceso en establecimientos locales cercanos.