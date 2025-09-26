La iglesia que aglutina todo el románico burgalés: declarada Monumento Histórico-Artístico y en un pueblo de 2 habitantes

Además de la Virgen con el Niño de estilo barroco, y unas tablas de la escuela castellana, lo que más destaca de esta iglesia es la iconografía que decora los canecillos, las columnas absidiales, y las arquivoltas y los capiteles de la portada sur. Entre estos, los que más sobresalen son un Agnus Dei, lo que parece una representación de los signos del zodiaco, y un seguido de animales mitológicos, entre ellos arpías, dragones, y, el más destacado de todos, un unicornio.