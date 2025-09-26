La iglesia que aglutina todo el románico burgalés: declarada Monumento Histórico-Artístico y en un pueblo de 2 habitantes
Construida en el siglo XII, tiene una bóveda esquifada y en su fachada esconde un unicornio
A partir del siglo XI se extendió por toda Europa el sucesor del estilo clásico de Roma: el estilo románico, un estilo político y religioso, promovido por la Iglesia Romana, y sobre el cual monarquía y nobleza se apoyaron para la expansión de sus reinos.
En la Península Ibérica, el románico se extendió a medida que los reinos cristianos iban ganando terreno a los territorios dominados por los árabes. El románico español se caracteriza por las influencias del arte visigodo, además de una clara influencia lombarda. A estas se añade el arte andalusí herencia de los mozárabes.
Dentro del mismo románico español, dependiendo de la zona, el románico desarrollaba sus características propias; por esto diferenciamos el románico catalán, el mudéjar, el palentino, o el segoviano, entre otros. Uno de estos otros es el románico burgalés, desarrollado en la provincia de Burgos, cuyo mayor exponente es la Iglesia de San Andrés, perteneciente al municipio de Quintanáelez.
Situado en la pequeña población de Soto de Bureba, con una población censada de 2 personas, la iglesia data, según la inscripción que encontramos en el intradós del arco de acceso, del año 1176. El edificio fue construido en sillería de arenisca y caliza, y está conformado por dos naves, siendo la principal la más antigua. El crucero de ésta presenta una bóveda esquifada, un ejemplo único del románico de la región.
Además de la Virgen con el Niño de estilo barroco, y unas tablas de la escuela castellana, lo que más destaca de esta iglesia es la iconografía que decora los canecillos, las columnas absidiales, y las arquivoltas y los capiteles de la portada sur. Entre estos, los que más sobresalen son un Agnus Dei, lo que parece una representación de los signos del zodiaco, y un seguido de animales mitológicos, entre ellos arpías, dragones, y, el más destacado de todos, un unicornio.
La segunda de las naves fue construida entre finales del siglo XV e inicios del XVI, erigida en el costado septentrional de la original, y probablemente con fines funerarios. Desde entonces, a parte de la construcción de una pequeña sacristía y del husillo de acceso al campanario, la iglesia ha permanecido prácticamente intacta. Tan solo fue restaurada cuando, pocos años después de que fuera declarada Monumento Histórico-Artístico en el 1981, la iglesia padeció derrumbamientos por culpa del agua.
Si bien puede que esta iglesia no sea un gran monumento -una cúspide de la arquitectura religiosa, como la Catedral de Sevilla, o la Basílica de Santa María del Mar de Barcelona-, la Iglesia de San Andrés debería ser también un referente en cuanto a los monumentos religiosos de nuestro territorio. Y es que forma parte del patrimonio arquitectónico e histórico español, siendo un testimonio impecable del arte y la historia del territorio.
