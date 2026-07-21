Ni en Ibiza, ni en Formentera: la cala más espectacular y cristalina de España está en la península, no tiene chiringuitos y solo se llega andando
Tanto su interior como sus alrededores hacen de este pequeño pueblo una auténtica joya del litoral mediterráneo.
Si planeas una escapada veraniega y buscas rincones únicos en el sur de España, el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar tiene algunas de las playas más impresionantes del Mediterráneo. Hablamos concretamente de Agua Amarga, una playa virgen de Almería famosa por su ambiente hippy-chic, casas blancas de pescadores y sus aguas cristalinas. Es de esas playas que te harán teletransportarte al Caribe sin salir de España, perfecta para desconectar y alejarte del bullicio de la ciudad. Lo mejor de este rincón son sus vistas, a un lado, las casitas blancas de Agua Amarga y al otro, la bahía de Mesa Roldán junto a su gran faro y castillo.
La Cala de Enmedio de Cabo de Gata tiene una particularidad muy famosa que la hace muy especial, en sus dos extremos tiene dunas fosilizadas que se meten en el agua desde donde puedes observar el fondo marino y sus espectaculares aguas translúcidas. No solo nosotros destacamos su belleza y atractivo, incluso el periódico “The New York Times” también lo elogió. Al tratarse de una cala escondida y solitaria, es un lugar apropiado para hacer nudismo y buceo. Un plan perfecto que no podrás perderte este verano si no quieres perderte lo mejor de todo el litoral mediterráneo.
Si te apetece moverte y explorar los alrededores, te recomendamos hacer una escapada a las Salinas de Cabo de Gata, a 40 minutos en coche desde Agua Amarga. Es una zona preciosa donde conviven unas 100 especies de aves. Sin duda, la mejor época para visitarla es julio y agosto, cuando los flamencos se concentran allí y convierten el lugar en una de nuestras visitas favoritas de toda la zona. Otra de las paradas imprescindibles que no podrás perderte si decides ir a Almería es el Mirador de la Amatista, un auténtico espectáculo donde podrás ver todo el Cabo de Gata y sus alrededores.
Más playas en el Cabo de Gata
Otra joya para recomendar sí o sí es la Cala del Plomo, justo al lado de Cala de Enmedio. Tienen un aire muy parecido, pero destaca por sus gigantescas dunas fósiles y esas paredes de piedra blanca que bordean la playa como si fueran esculturas. Es una de las calas vírgenes más amplias que vas a encontrar por aquí, por lo que resulta perfecta para pasar el día entero, practicar nudismo y explorar sus fondos marinos, que son una auténtica pasada.
Y si hablamos de paradas obligatorias, no podemos dejar fuera de la lista a la joya de la corona, la Playa de los Muertos. Situada en el top 10 de las mejores playas de España año tras año, esta impresionante recta de más de un kilómetro de longitud te dejará con la boca abierta. Lo que la hace tan especial es el contraste entre el azul intenso de sus aguas y su singular orilla de pequeñísimas piedras pulidas.
Y por último, la Playa de Las Negras, con sus 850 metros y todo tipo de servicios a mano. Aunque la orilla tiene pequeñas piedras oscuras, su mar cristalino repleto de peces es ideal para practicar esnórquel. Además, desde aquí puedes visitar la Cala de San Pedro, a la que solo se llega en barco o tras una buena caminata a pie. Un auténtico refugio hippie de aguas turquesas donde desconectar del mundo.
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