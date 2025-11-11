El humedal más importante de Europa para las aves está en España; con marismas infinitas, miles de flamencos y vital para conectar África con Europa

Hay lugares donde el silencio suena. En Doñana, el amanecer es un rumor de alas, un temblor en el aire. Las primeras luces se reflejan en la lámina del agua y, antes de que el sol despegue del horizonte, miles de aves dibujan el cielo con sus rutas milenarias. Este rincón del suroeste andaluz, entre las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, no es solo un parque nacional, es uno de los humedales más importantes de Europa y una escala vital en la migración de aves entre África y el continente europeo. Desde el punto de vista científico, es un “cuello de botella biogeográfico”; un puente natural que une dos mundos.