En lo alto de un espolón de roca, a unos 30 kilómetros al norte de Huesca, se levanta una mole de piedra que parece haber crecido directamente de la propia montaña. El castillo de Loarre impone por muchas razones, como sus murallas adaptadas al terreno y sus torres, pero sobre todo porque lleva casi mil años dominando la llanura de la Hoya de Huesca sin haber sido tomado jamás por la fuerza. No extraña lo más mínimo que este refugio defensivo del Pirineo aragonés esté considerado como uno de los conjuntos de arquitectura militar románica mejor conservados de toda Europa.

Es uno de los ccastillos más bonitos y está en una ubicación privilegiada en España / Istock

Entre la piedra medieval intacta, los pasadizos oscuros y esa ubicación sobre un acantilado natural...es normal que acabase llamando incluso la atención de la industria del cine. En 2005, el director Ridley Scott cruzó los Pirineos con todo su equipo para rodar aquí algunas de las escenas más recordadas de El reino de los cielos, su superproducción sobre las cruzadas protagonizada por Orlando Bloom, Eva Green y Liam Neeson.

Lucía Alfonso González

Una fortaleza milenaria levantada sobre el peñasco

Los orígenes de este gigante de piedra nos llevan a principios del siglo XI. Las primeras obras arrancaron entre 1016 y 1025 bajo el reinado de Sancho III el Mayor de Pamplona, con la intención de trazar un bastión invencible que controlara el avance de los reinos cristianos hacia las tierras dominadas por Al-Ándalus en el valle del Ebro. Durante las décadas siguientes, tanto Ramiro I como Sancho Ramírez continuaron ampliando el recinto, añadiendo nuevas murallas y promoviendo en 1071 la llegada de una comunidad de canónigos agustinos.

El castillo Castillo de Loarre, Provincia de Huesca, Aragón. / Istock / Lumir Pecold

Lo que hoy queda es el resultado de aquella mezcla de estrategia militar y poder religioso que puedes ver al recorrer el complejo. Te vas encontrando con la Torre de la Reina o la Torre del Homenaje, una estructura defensiva de cinco plantas. En aquella época, los castillos (además de cuarteles) eran auténticos centros de gobierno y fe, y eso lo notarás cuando veas el patio de armas, los aljibes excavados en la roca y las antiguas dependencias donde hacían vida soldados y clérigos.

La muralla exterior del castillo de Loarre / Istock / Boris Breytman

Una iglesia románica y una cripta esculpida en la propia roca

Uno de los rincones más fascinantes del castillo de Loarre es la iglesia de San Pedro, levantada a finales del siglo XI durante las ampliaciones impulsadas por Sancho Ramírez. Al entrar en el templo llaman la atención su sólida nave cubierta con bóveda de cañón, los relieves esculpidos en los capiteles y una cúpula poco habitual dentro del románico aragonés.

El interior de la iglesia del castillo de Loarre / Istock / alvarobueno

Justo bajo el suelo del templo se encuentra la cripta de Santa Quiteria, un espacio pequeño y muy sobrio que se adapta a la pendiente del desnivel rocoso. Te recomendamos bajar a la cripta para comprender claramente la ingeniería medieval: los constructores, más que allanar el terreno, lo que hicieron fue aprovechar la roca para levantar los diferentes niveles del conjunto monástico y militar sin perder solidez.

Castillo de Loarre, España. / Istock / Nobilior

Es obligatorio detenerse en el Mirador de la Reina, un balcón de piedra desde el que se abre una panorámica brutal sobre la inmensidad de la Hoya de Huesca hacia el sur y las sierras prepirenaicas hacia el norte.

Antes de marcharte, merece la pena que bajes hasta el pueblo de Loarre, situado a los pies del castillo, para ver la iglesia de San Esteban, o acercarte a la vecina localidad de Bolea para alucinar con la colegiata de Santa María y su magnífico retablo renacentista.