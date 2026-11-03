Entre Huelva y Sevilla se encuentra una villa rodeada por dos kilómetros de murallas: un alcázar condal, una iglesia construida sobre una antigua mezquita y un puente romano

En 1262, el ejército de Alfonso X llevaba meses acampado frente a una ciudad del suroeste de la península. La gobernaba el noble andalusí Ibn Mahfot, que había creado allí su propio reino musulmán, y sus defensas resistían. El cerco duró nueve meses, y durante los ataques está registrado que usaron bombardas, siendo una de las primeras noticias del uso de la pólvora como arma en Occidente.

Esta impresionante ciudad es una de las menos conocidas de Huelva. / Istock

Cuando la ciudad, hoy bajo el nombre de Niebla, se rindió, el rey dejó que la población musulmana siguiera viviendo dentro de sus muros, y siglos después, aquellas murallas siguen en pie casi completas, a 30 kilómetros de Huelva y a unos 70 de Sevilla.

Adriana Fernández

El puente sobre el río Tinto

La mejor manera de llegar es la de los romanos, por el puente que cruza el río Tinto a la entrada del pueblo. Formaba parte de la calzada que unía estas tierras con Itálica e Hispalis, y una inscripción recuerda que un decurión llamado Marcos lo dedicó a la diosa Minerva. En su lado oriental conserva varios arcos romanos de grandes dovelas, y el resto son reparaciones islámicas y posteriores. Al empezar la Guerra Civil volaron uno de sus arcos, y el puente se reconstruyó sobre los cimientos del original. Es Bien de Interés Cultural.

Puente romano de Niebla (Huelva) / Wikicommons / Jose A.

Bajo sus arcos corre el Tinto, un río que en otro tiempo fue navegable hasta la ciudad. Una leyenda local asegura que en su fondo descansan unas campanas de oro.

Colores y formas del río Tinto, Huelva / Istock

Dos kilómetros de muralla

Al otro lado del puente empieza el recinto. Las murallas de Niebla tienen unos dos kilómetros de perímetro, rodean 16 hectáreas y alcanzan los 16 metros de altura. Las levantaron los almohades sobre restos más antiguos, y en sus cimientos se mezclan sillares probablemente púnicos con obra romana e islámica. Las recorren 48 torres cuadradas, cinco rectangulares y dos octogonales en el frente de levante, y su entrada es gratuita.

Vista de una antigua pieza de artillería expuesta junto a la muralla de Niebla / Wikicommons / Jose A.

Cinco puertas abren el recinto. La de Sevilla es la principal. La del Socorro conserva vestigios romanos, y la tradición dice que por ella entró Alfonso X. La del Buey, de estilo almohade y mudéjar, debe su nombre a la leyenda de un buey cebado, y quedan además la del Agua y la del Embarcadero, que miraban al río. En el vértice oriental se alza la Torre del Oro, reconstruida en tiempos recientes. Desde 1982, el casco antiguo es Conjunto Histórico-Artístico.

El castillo de los condes

Junto a la puerta de Sevilla se levanta el castillo de los Guzmanes. En 1369, Niebla se convirtió en condado y pasó a esta familia, la misma que después tendría el ducado de Medina Sidonia. Sobre restos romanos y de un antiguo alcázar árabe, los Guzmán construyeron en el siglo XV el castillo que hoy se ve, con su torre del homenaje.

Hermosa vista de la Iglesia de Niebla / Istock

No ha tenido una historia tranquila. El terremoto de Lisboa de 1755 dañó sus muros y su torre, y en 1812 las tropas francesas lo volaron al retirarse, así que buena parte de lo que se ve fue reconstruido. Hoy se visitan salas que recrean su pasado, como la Cámara de la Condesa y la Armería, y bajo tierra, en dos plantas, las mazmorras, con más de 30 instrumentos de tortura. Desde 1985, el patio del castillo acoge el Festival de Teatro y Danza.

Escenas de Niebla, Huelva. / Istock

La iglesia que fue mezquita

En el centro del recinto, Santa María de la Granada parece una iglesia más hasta que se cruza la puerta. Antes de ser templo cristiano fue la mezquita mayor de la ciudad, levantada a finales del siglo X o ya en el XI sobre un edificio de origen romano, con cinco o seis naves y su alminar. Los castellanos la convirtieron en iglesia tras la conquista, y a comienzos del siglo XVI derribaron buena parte de ella para construir tres naves mudéjares y un presbiterio gótico.

Fuente en la PLaza de Santa María, frente a la iglesia. / Wikicommons / LBM1948

Aun así, el mihrab de la vieja mezquita sigue en su sitio, con algunos de sus muros. En el patio queda una fuente visigoda, y dentro se conservan una silla episcopal de piedra y una columna visigoda con motivos vegetales reaprovechada en el campanario. El templo fue declarado monumento histórico-artístico a comienzos de los años treinta del siglo pasado, poco antes de que la Guerra Civil se llevara su artesonado mudéjar, que ardió.

Restos de la iglesia de San Martín, construida durante los siglos XIV-XV / Wikicommons / N8mahl

Muy cerca está San Martín, que la tradición identifica con una antigua sinagoga y que conserva un ábside gótico-mudéjar del siglo XV. La calle pasa por en medio, porque el templo se partió en dos para dejar paso a los coches. Al lado, el antiguo hospital de Nuestra Señora de los Ángeles funciona hoy como Casa de la Cultura, y a principios de noviembre Niebla celebra su feria de Todos los Santos.