Ni Huelva, ni Cádiz: la ciudad más antigua de España se levantó hace 7.200 años y es una completa desconocida
La escapada perfecta que combina arqueología, naturaleza y memoria.
Seamos sinceros, en España sabemos alardear. Y nunca se queda atrás en presumir de ciudades milenarias. Cuando la conversación comienza, en cualquier terraza de bar, se suele hablar de Cádiz o Huelva como las más antiguas. Y, sin embargo, ninguna de las dos gana esta partida. Para encontrar el primer asentamiento urbano del país hay que viajar mucho más atrás en el tiempo, hasta un lugar que no tiene casco histórico ni plazas monumentales, pero sí algo infinitamente más valioso; el origen de la vida urbana en la península. Estamos hablando de Los Millares, en la actual provincia de Almería.
Una ciudad antes de que existieran las ciudades
El origen de los Millares se remonta a en torno al 5200 a. C., es decir, hace unos 7.200 años, en plena Edad del Cobre. No era un poblado cualquiera, pues llegó a albergar hasta 1.500 habitantes, una cifra excepcional para la época y suficiente para que los arqueólogos la consideren la primera ciudad fundada en España.
No es una etiqueta gratuita que me he inventado, os lo aseguro. Aquí hubo planificación, defensas, jerarquías sociales y una organización del territorio que no se ve en asentamientos anteriores. Realmente se trataba de una comunidad estable, compleja y sorprendentemente avanzada para su tiempo.
Murallas, necrópolis y poder
Uno de los grandes argumentos que sostienen la importancia de Los Millares es su sistema defensivo. El asentamiento contaba con varias murallas concéntricas y fortines exteriores, algo inédito en la península en ese periodo. No se protegía solo de animales o del clima, sino también de otros grupos humanos. Lo que nos ofrece una señal clara de que el poder, el territorio y los recursos ya importaban.
A las afueras se extiende una necrópolis con más de 70 sepulturas colectivas, distribuidas a ambos lados de la rambla de Huéchar. Las tumbas monumentales y los enterramientos múltiples revelan una sociedad estructurada y con rituales complejos en torno a la muerte.
Comercio, cobre y contactos lejanos
Y, por si te lo preguntabas. Las excavaciones sacaron a la luz huevos de avestruz y objetos de marfil, materiales que no existen de forma natural en la zona. ¿La conclusión? Los habitantes de Los Millares mantenían rutas comerciales con África y posiblemente con otras regiones del Mediterráneo.
Además, no se quedaban nada atrás, pues dominaban la metalurgia del cobre, fabricando herramientas y utensilios que marcaron un antes y un después en la historia tecnológica de la península. Al final, agricultura, ganadería y metalurgia convivían en un modelo económico sorprendentemente sólido para su tiempo. ¿No os resulta increíble?
El principio del fin
A diferencia de Cádiz (la ciudad habitada más antigua de España), Los Millares quedó abandonada hace más de 4.000 años. Su desaparición la borró del mapa y del relato histórico durante milenios. Sin continuidad urbana, sin habitantes que la heredaran, la ciudad quedó sepultada por el tiempo… hasta que la arqueología llegó al rescate. Hoy, su silencio es parte de su grandeza.
El yacimiento de Los Millares puede visitarse de forma gratuita, a través de una ruta interpretativa de unas tres horas, con reconstrucciones que ayudan a imaginar cómo era la vida en esta ciudad prehistórica. No suele haber multitudes ni colas, solo paisaje, historia y la sensación de estar caminando por el principio de todo. Muy cerca se encuentra Alhama de Almería, con el conocido mirador de los Siete Pueblos, y una gastronomía que pone el broche final a una escapada que combina arqueología, naturaleza y memoria. Porque a veces, la historia más importante no está en las grandes capitales, sino en los lugares que casi nadie conoce. Y Los Millares, sin duda, es uno de ellos.
