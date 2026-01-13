Ni Huelva, ni Cádiz: la ciudad más antigua de España se levantó hace 7.200 años y es una completa desconocida

El yacimiento de Los Millares puede visitarse de forma gratuita, a través de una ruta interpretativa de unas tres horas, con reconstrucciones que ayudan a imaginar cómo era la vida en esta ciudad prehistórica. No suele haber multitudes ni colas, solo paisaje, historia y la sensación de estar caminando por el principio de todo. Muy cerca se encuentra Alhama de Almería, con el conocido mirador de los Siete Pueblos, y una gastronomía que pone el broche final a una escapada que combina arqueología, naturaleza y memoria. Porque a veces, la historia más importante no está en las grandes capitales, sino en los lugares que casi nadie conoce. Y Los Millares, sin duda, es uno de ellos.