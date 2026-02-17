El hotel más pequeño y bonito del mundo está en España: sobre una roca volcánica que flota en medio del océano, tiene cuatro habitaciones, un Récord Guinness y es Bien de Interés Cultural

Y pensar que en el siglo XIX ‘solo’ era un granero que almacenaba vino, almendras y agua de manantial…

Un precioso hotel ubicado en El Hierro que deberías conocer.
La historia que hay detrás de uno de los hoteles más pequeños del mundo es tan curiosa como su sola existencia, en España, por cierto. Una especie de granero de piedra y madera levantado sobre una lengua de lava volcánica que parece flotar en medio del océano Atlántico. Como un barco sin velas, pero con muchísimo encanto. 

La costa canaria bañada por el océano Atlántico esconde un lugar que es único.

Estamos en un pequeño pueblo pesquero de apenas 300 habitantes escondido en el municipio más pequeño de la isla del Hierro, en Canarias. Y el lugar donde se encuentra no puede ser más singular, rodeado de acantilados y en medio de paisaje volcánico tan propio esta isla que parece haber sido levantada sobre lava solidificada. 

Adriana Fernández

De embarcadero a antiguo almacén, antes de ser hotel

Sin embargo, Las Puntas, que así se llama este remoto rincón localizado en el noroeste de la isla del Hierro, en el pasado llegó a tener hasta un embarcadero. Y ahí es donde arranca la historia del hotel que nos ha llevado hasta este remoto lugar que, si se descuida, no sale ni en los mapas, pero sí en el Libro Guinness de los récords. Pero vayamos por partes. 

Es el hotel más pequeño del mundo, según el Libro Guinness de los Récords.

Aquel embarcadero, que antiguamente se usaba como puerto comercial, fue clave durante el siglo XIX para la exportación de productos del Valle del Golfo. Principalmente vino, aguardiente, almendras y agua de manantial, procedente de Pozo de la Salud, una fuente termal declarada Bien de Utilidad Pública en 1949 por sus propiedades medicinales. 

Eso explica la construcción de un pequeño almacén en el año 1830, algo así como un granero que servía para almacenar todos aquellos productos antes de su exportación. Hasta que cayó en desuso con la llegada de la industrialización del siglo XX. 

Fue un importante puerto comercial en el siglo XIX.

El hotel más pequeño del mundo

Lejos de desaparecer, el almacén despertó el interés de un empresario que en los años 80 lo convirtió en la primera discoteca de la isla, después en restaurante y más tarde en alojamiento. Y no uno cualquiera, sino un hotel que recuperaba la estructura del edificio integrándolo en el entorno natural: eso explica la fachada de piedra de lava y madera local. 

Antes de ser hotel, fue un pequeño granero.

El resultado era tan especial, tan encantador, tan minúsculo, que acabó entrando en el Libro Guinness como el hotel más pequeño del mundo en 1987 (hoy el título lo ostenta un alojamiento todavía más pequeño levantado en una ‘casa de matrimonio’ de Alemania; pero esa es otra historia). 

Declarado Bien de Interés Cultural

Hoy en día es todo un símbolo cultural, paisajístico y emocional de la isla de El Hierro, y del archipiélago canario en general; eso explica que, entre sus títulos, cuente con el de Bien de Interés Cultural desde 2018 y que, más recientemente, haya entrado en la Guia Michelin con la distinción de una Llave Michelin por su alto nivel de excelencia y autenticidad. 

Es Bien de Interés Cultural y tiene una Llave Michelin.

Actualmente está gestionado por Davide Nahmis y su familia, unos completos enamorados del lugar, su historia y su entorno. Suya es la revitalización del hotel que le ha devuelto toda su esencia marinera y su espíritu íntimo, con un enfoque de carácter sostenible y respetuoso con el entorno natural de El Hierro, como no podía ser de otra manera. 

Lo que en el siglo XIX fue solo un granero, hoy es el hotel más pequeño del mundo, y está en España.

‘El Hotelito’, como se le conoce cariñosamente, hoy en día cuenta con tan solo cuatro habitaciones y una suite, rediseñadas con materiales naturales y una decoración de esencia marinera. Aunque son sus vistas privilegiadas al océano Atlántico las que realmente atraen todas las miradas en este lugar de ensueño, donde parece que no hay sitio nada más que para la contemplación, la brisa del mar y el sonido de las olas. 

