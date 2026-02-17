El hotel más pequeño y bonito del mundo está en España: sobre una roca volcánica que flota en medio del océano, tiene cuatro habitaciones, un Récord Guinness y es Bien de Interés Cultural

Sin embargo, Las Puntas, que así se llama este remoto rincón localizado en el noroeste de la isla del Hierro, en el pasado llegó a tener hasta un embarcadero. Y ahí es donde arranca la historia del hotel que nos ha llevado hasta este remoto lugar que, si se descuida, no sale ni en los mapas, pero sí en el Libro Guinness de los récords. Pero vayamos por partes.